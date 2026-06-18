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Сборная Ганы выиграла у команды Панамы в матче чемпионата мира по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Источник: Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Сборная Ганы обыграла команду Панамы со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Торонто.

Гол на пятой добавленной к матчу минуте забил Сэмюэль Иренки.

У сборной Ганы матч пропустил Томас Парти из-за отказа властей Канады в выдаче визы. Американские власти предоставили игроку визу, и он сможет принять участие в двух других матчах группового этапа, которые пройдут в США.

Сборные Ганы и Панамы выступают в группе L вместе с командами Англии и Хорватии. Их встреча завершилась победой англичан со счетом 4:2. В следующем туре ганцы сыграют против англичан 23 июня. Панамцам в ночь на 24 июня предстоит встретиться с командой Хорватии.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.

Гана
1:0
Первый тайм: 0:0
Панама
Футбол, Чемпионат мира, Группа L
18.06.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
BMO Field, 42942 зрителя
Главные тренеры
Карлуш Кейрош
Томас Кристиансен
Голы
Гана
Калеб Йиренкий
(Брэндон Томас-Асанте)
90+5′
Составы команд
Гана
26
Марвен Сенайя
14
Гидеон Менса
11
Антуан Семеньо
4
Джонас Аджети
18
Жером Опоку
3
Калеб Йиренкий
16′
1
Лоуренс Ати-Зиджи
46′
16
Бенджамин Асаре
24
Эрнест Нуама
58′
10
Брэндон Томас-Асанте
22
Камалдин Сулемана
58′
7
Иссахаку Фатаву
9
Джордан Айю
87′
25
Принс Квабена Аду
15
Элиша Овусу
78′
8
Кваси Сибо
Панама
22
Орландо Москера
13
Джованни Рамос
16
Андреас Андраде
3
Хосе Кордоба
23
Микаэль Мурильо
14
Карлос Харви
90+9′
11
Эдгар Йоэль Барсенас
2
Сесар Блэкмен
72′
90′
20
Анибаль Годой
18
Сесилио Уотерман
63′
17
Хосе Фахардо
6
Кристиан Мартинес
63′
24
Азариас Лондоньо
7
Хосе Луис Родригес
74′
10
Исмаэль Диас
Статистика
Гана
Панама
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
7
11
Удары в створ
2
4
Угловые
2
2
Фолы
8
11
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Гленн Нюберг
(Швеция)
Боковой судья
Махмод Бейги
(Швеция)
Боковой судья
Андреас Седерквист
(Швеция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти