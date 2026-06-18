Сборная Ганы выиграла у команды Панамы в матче чемпионата мира по футболу

Сборные Ганы и Панамы выступают в группе L вместе с командами Англии и Хорватии. Их встреча завершилась победой англичан со счетом 4:2. В следующем туре ганцы сыграют против англичан 23 июня. Панамцам в ночь на 24 июня предстоит встретиться с командой Хорватии.