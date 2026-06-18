Сборная Ганы выиграла у команды Панамы в матче чемпионата мира по футболу

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Сборная Ганы обыграла команду Панамы со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Торонто.
Гол на пятой добавленной к матчу минуте забил Сэмюэль Иренки.
У сборной Ганы матч пропустил Томас Парти из-за отказа властей Канады в выдаче визы. Американские власти предоставили игроку визу, и он сможет принять участие в двух других матчах группового этапа, которые пройдут в США.
Сборные Ганы и Панамы выступают в группе L вместе с командами Англии и Хорватии. Их встреча завершилась победой англичан со счетом 4:2. В следующем туре ганцы сыграют против англичан 23 июня. Панамцам в ночь на 24 июня предстоит встретиться с командой Хорватии.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.
Карлуш Кейрош
Томас Кристиансен
Калеб Йиренкий
(Брэндон Томас-Асанте)
90+5′
26
Марвен Сенайя
14
Гидеон Менса
11
Антуан Семеньо
4
Джонас Аджети
18
Жером Опоку
3
Калеб Йиренкий
16′
1
Лоуренс Ати-Зиджи
46′
16
Бенджамин Асаре
24
Эрнест Нуама
58′
10
Брэндон Томас-Асанте
22
Камалдин Сулемана
58′
7
Иссахаку Фатаву
9
Джордан Айю
87′
25
Принс Квабена Аду
15
Элиша Овусу
78′
8
Кваси Сибо
22
Орландо Москера
13
Джованни Рамос
16
Андреас Андраде
3
Хосе Кордоба
23
Микаэль Мурильо
14
Карлос Харви
90+9′
11
Эдгар Йоэль Барсенас
2
Сесар Блэкмен
72′
90′
20
Анибаль Годой
18
Сесилио Уотерман
63′
17
Хосе Фахардо
6
Кристиан Мартинес
63′
24
Азариас Лондоньо
7
Хосе Луис Родригес
74′
10
Исмаэль Диас
Главный судья
Гленн Нюберг
(Швеция)
Боковой судья
Махмод Бейги
(Швеция)
Боковой судья
Андреас Седерквист
(Швеция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти