Президент ФИФА следит за первым матчем сборной Узбекистана на ЧМ по футболу

ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости. Президент ФИФА Джанни Инфантино присутствует на первом матче сборной Узбекистана на ЧМ по футболу, обратило внимание РИА Новости.
Узбекистан играет свой первый матч на чемпионате против сборной Колумбии. Игра проходит в Мехико.
С вип-трибуны за матчем следит президент ассоциации Джанни Инфантино.
Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе К — сборная ДР Конго, Португалия, Узбекистан и Колумбия.
Футбол, Чемпионат мира, Группа K
18.06.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Estadio Azteca, 80824 зрителя
Главные тренеры
Фабио Каннаваро
Нестор Лоренсо
Голы
Узбекистан
Аббосбек Файзуллаев
60′
Колумбия
Даниэль Муньос
(Луис Диас)
40′
Луис Диас
(Густаво Пуэрта)
65′
Хаминтон Кампас
(Хуан Камило Эрнандес)
90+9′
Составы команд
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
2
Абдукодир Хусанов
34′
18
Абдулла Абдуллаев
24
Бехруз Каримов
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
5
Рустамжон Ашурматов
77′
26
Жахонгир Урозов
13
Шерзод Насруллаев
46′
4
Фаррух Сайфиев
14
Элдор Шомуродов
90′
21
Игорь Сергеев
22
Аббосбек Файзуллаев
77′
20
Азизбек Аманов
11
Остон Урунов
46′
17
Достонбек Хамдамов
Колумбия
12
Камило Варгас
2
Даниэль Муньос
17
Хоан Мохика
7′
16
Джефферсон Лерма
23
Давинсон Санчес
3
Джон Лукуми
14
Густаво Пуэрта
80′
6
Ричард Риос
11
Джон Ариас
90′
5
Кевин Кастаньо
25
Луис Хавьер Суарес
80′
19
Хуан Камило Эрнандес
10
Хамес Родригес
72′
21
Хаминтон Кампас
7
Луис Диас
90′
26
Карлос Андрес Гомес
Статистика
Узбекистан
Колумбия
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
7
14
Удары в створ
3
3
Угловые
3
4
Фолы
14
11
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти