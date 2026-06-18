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Каннаваро стал 4-м человеком в истории, принявшим участие в ЧМ как игрок с «Золотым мячом» и как тренер

В Мексике проходит матч группового этапа ЧМ-2026 Узбекистан — Колумбия.

Источник: Sport24

Как сообщает Opta, главный тренер узбекской команды Фабио Каннаваро пополнил редкий список специалистов, которые приняли участие в чемпионате мира как футболист с «Золотым мячом» и как тренер.

До него это сделали Франс Беккенбауэр, Олег Блохин и Марко ван Бастен.

Также напомним, что для Узбекистана данная игра является первой в истории в финальной части чемпионатов мира.

Узбекистан
1:3
Первый тайм: 0:1
Колумбия
Футбол, Чемпионат мира, Группа K
18.06.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Estadio Azteca
Главные тренеры
Фабио Каннаваро
Нестор Лоренсо
Голы
Узбекистан
Аббосбек Файзуллаев
60′
Колумбия
Даниэль Муньос
40′
Луис Диас
65′
Хаминтон Кампас
90+9′
Составы команд
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
2
Абдукодир Хусанов
34′
18
Абдулла Абдуллаев
24
Бехруз Каримов
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
5
Рустамжон Ашурматов
77′
26
Жахонгир Урозов
13
Шерзод Насруллаев
46′
4
Фаррух Сайфиев
14
Элдор Шомуродов
90′
21
Игорь Сергеев
22
Аббосбек Файзуллаев
77′
20
Азизбек Аманов
11
Остон Урунов
46′
17
Достонбек Хамдамов
Колумбия
12
Камило Варгас
2
Даниэль Муньос
17
Хоан Мохика
7′
16
Джефферсон Лерма
23
Давинсон Санчес
3
Джон Лукуми
14
Густаво Пуэрта
80′
6
Ричард Риос
11
Джон Ариас
90′
5
Кевин Кастаньо
25
Луис Хавьер Суарес
80′
19
Хуан Камило Эрнандес
10
Хамес Родригес
72′
21
Хаминтон Кампас
7
Луис Диас
90′
26
Карлос Андрес Гомес
Статистика
Узбекистан
Колумбия
Желтые карточки
1
1
Голевые моменты
1
1
Удары (всего)
8
15
Удары в створ
2
4
Угловые
3
4
Фолы
14
11
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти