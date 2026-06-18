Болельщики с российскими флагами появились на матче Узбекистан — Колумбия

ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости. Болельщики с российскими флагами присутствуют на матче Узбекистан — Колумбия в Мехико, обратило внимание РИА Новости.
Как минимум два болельщика с российскими флагами показались на главной трибуне в ходе трансляции. Полноразмерные сине-бело-красные полотнища они развернули среди колумбийских болельщиков и мелькают на телетрансляции.
Один из российских флагов фанаты держат на самом первом ряду главной трибуны, часто попадая в объектив камеры в ходе игровых моментов.
Чемпионат мира 2026 года по футболу впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех государств: США, Мексики и Канады. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Сборная Узбекистана впервые пробилась в финальную часть ЧМ. В группе К команда проведет матчи с командами Колумбии (17 июня в Мехико), Португалии (23 июня в Хьюстоне) и Конго/Ямайка (30 июня).
Фабио Каннаваро
Нестор Лоренсо
Аббосбек Файзуллаев
60′
Даниэль Муньос
40′
Луис Диас
65′
Хаминтон Кампас
90+9′
1
Уткир Юсупов
2
Абдукодир Хусанов
34′
18
Абдулла Абдуллаев
24
Бехруз Каримов
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
5
Рустамжон Ашурматов
77′
26
Жахонгир Урозов
13
Шерзод Насруллаев
46′
4
Фаррух Сайфиев
14
Элдор Шомуродов
90′
21
Игорь Сергеев
22
Аббосбек Файзуллаев
77′
20
Азизбек Аманов
11
Остон Урунов
46′
17
Достонбек Хамдамов
12
Камило Варгас
2
Даниэль Муньос
17
Хоан Мохика
7′
16
Джефферсон Лерма
23
Давинсон Санчес
3
Джон Лукуми
14
Густаво Пуэрта
80′
6
Ричард Риос
11
Джон Ариас
90′
5
Кевин Кастаньо
25
Луис Хавьер Суарес
80′
19
Хуан Камило Эрнандес
10
Хамес Родригес
72′
21
Хаминтон Кампас
7
Луис Диас
90′
26
Карлос Андрес Гомес
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти