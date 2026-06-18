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Второй раз в истории на матче чемпионата мира главным арбитром будет женщина

Главным арбитром на матч чемпионата мира-2026 между сборными Чехии и ЮАР назначена Тори Пенсо.

Источник: Спорт-Экспресс

Главным арбитром на матч чемпионата мира-2026 между сборными Чехии и ЮАР назначена Тори Пенсо, сообщает ESPN.

39-летняя американка станет второй женщиной-арбитром, работавшей на мужском чемпионате мира главным судьей матча. Игра Чехия — ЮАР пройдет в четверг, 18 июня, в Атланте. Начало игры — 19:00 по московскому времени.

Первой женщиной-арбитром на чемпионатах мира в 2022 году стала Стефани Фраппар из Франции. Она тогда работала на матче групповой стадии ЧМ-2022 между сборными Германии и Коста-Рики (4:2).

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