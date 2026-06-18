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Булыкин считает, что сборная России смогла бы выйти из группы на ЧМ-2026

В турнире впервые принимают участие 48 команд.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России вышли бы из группы на чемпионате мира 2026 года. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин.

Чемпионат мира проходит в Мексике, США и Канаде. Впервые в турнире принимают участие 48 команд. В плей-офф выходят две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

«В таких условиях Россия вышла бы из группы, 100 процентов, — сказал Булыкин. — Дальше — вопрос, на кого попали бы в плей-офф. Если были бы аргентинцы, французы, норвежцы, было бы мало шансов. Но из группы по-любому бы вышли, ведь есть команды не самого высокого уровня».

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года.