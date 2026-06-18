Булыкин считает, что сборная России смогла бы выйти из группы на ЧМ-2026

«В таких условиях Россия вышла бы из группы, 100 процентов, — сказал Булыкин. — Дальше — вопрос, на кого попали бы в плей-офф. Если были бы аргентинцы, французы, норвежцы, было бы мало шансов. Но из группы по-любому бы вышли, ведь есть команды не самого высокого уровня».