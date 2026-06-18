Колосков назвал неудачным дебют сборной Узбекистана на чемпионате мира

«Что тут можно сказать, дебют неудачный. Проиграли сборной Колумбии, пропустили три гола, так что радоваться особо нечему, — сказал Колосков. — У них были подходы, была неплохая организация игры, но говорить им “виват” повода нет. Конечно, они еще поборются, впереди у них еще две игры».