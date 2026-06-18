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Колосков назвал неудачным дебют сборной Узбекистана на чемпионате мира

Узбекистанцы в первом матче на турнире уступили колумбийцам.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сборная Узбекистана неудачно дебютировала на чемпионате мира по футболу, радоваться им особо нечему. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Ранее ТАСС сообщал, что сборная Узбекистана уступила команде Колумбии со счетом 1:3 в матче первого тура группового этапа турнира. Этот матч стал первым для сборной Узбекистана на чемпионатах мира.

«Что тут можно сказать, дебют неудачный. Проиграли сборной Колумбии, пропустили три гола, так что радоваться особо нечему, — сказал Колосков. — У них были подходы, была неплохая организация игры, но говорить им “виват” повода нет. Конечно, они еще поборются, впереди у них еще две игры».

На групповом этапе сборная Узбекистана также 23 июня сыграет против португальцев, а 28 июня встретится с командой ДР Конго.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

Узбекистан
1:3
Первый тайм: 0:1
Колумбия
Футбол, Чемпионат мира, Группа K
18.06.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Estadio Azteca, 80824 зрителя
Главные тренеры
Фабио Каннаваро
Нестор Лоренсо
Голы
Узбекистан
Аббосбек Файзуллаев
60′
Колумбия
Даниэль Муньос
(Луис Диас)
40′
Луис Диас
(Густаво Пуэрта)
65′
Хаминтон Кампас
(Хуан Камило Эрнандес)
90+9′
Составы команд
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
2
Абдукодир Хусанов
34′
18
Абдулла Абдуллаев
24
Бехруз Каримов
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
5
Рустамжон Ашурматов
77′
26
Жахонгир Урозов
13
Шерзод Насруллаев
46′
4
Фаррух Сайфиев
14
Элдор Шомуродов
90′
21
Игорь Сергеев
22
Аббосбек Файзуллаев
77′
20
Азизбек Аманов
11
Остон Урунов
46′
17
Достонбек Хамдамов
Колумбия
12
Камило Варгас
2
Даниэль Муньос
17
Хоан Мохика
7′
16
Джефферсон Лерма
23
Давинсон Санчес
3
Джон Лукуми
14
Густаво Пуэрта
80′
6
Ричард Риос
11
Джон Ариас
90′
5
Кевин Кастаньо
25
Луис Хавьер Суарес
80′
19
Хуан Камило Эрнандес
10
Хамес Родригес
72′
21
Хаминтон Кампас
7
Луис Диас
90′
26
Карлос Андрес Гомес
Статистика
Узбекистан
Колумбия
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
7
14
Удары в створ
3
3
Угловые
3
4
Фолы
14
11
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти