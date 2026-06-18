На ЧМ-2026 есть стадион за 5 млрд долларов: он дороже, чем все арены ЧМ-2018 вместе взятые

Чемпионат мира 2026 — это не просто футбольное мероприятие и многомиллиардный бизнес, но еще и витрина для стран-хозяек. Вся планета следит в том числе и за инфраструктурными возможностями. США поражает своими стадионами, но даже среди них выделяется один — SoFi Stadium в Лос-Анджелесе. Ведь этого с колоссальным отрывом самый дорогой спортивный объект в мире. Metaratings.ru рассказывает, в чем особенность главной арены Калифорнии.
SoFi Stadium скорее всего стоит даже дороже 5 млрд
SoFi Stadium, или «Стадион Лос-Анджелес», как именуется арена во время ЧМ-2026, не просто дорогой, а космически дорогой. Его точная стоимость неизвестна, но минимально опубликованные траты — 5 млрд долларов. В некоторых источниках даже упоминается сумма в 5,5 млрд.
Просто для сравнения: все стадионы ЧМ-2018 вышли дешевле, чем одна только арена в Лос-Анджелесе. 12 объектов в России обошлись примерно в 248 млрд рублей, портал StadiumDB дает сумму в 4,88 млрд долларов. И если не брать горнолыжные курорты, то SoFi Stadium в 2 раза дороже, чем второй объект мира. Вот так выглядит топ-10:
|Место
|Стадион/комплекс
|Страна
|Год открытия
|Стоимость, млрд $
|1
|SoFi Stadium
|США
|2020
|5+
|2
|Kai Tak Sports Park
|Гонконг
|2025
|3,9
|3
|Yankee Stadium
|США
|2009
|2,3
|4
|Intuit Dome
|США
|2024
|2
|5
|Allegiant Stadium
|США
|2020
|1,97
|6
|MetLife Stadium
|США
|2010
|1,6
|7
|«Бернабеу»
|Испания
|2024
|1,58
|8
|Mercedes-Benz Stadium
|США
|2017
|1,5
|9
|«Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
|Великобритания
|2019
|1,53
|10
|Национальный стадион
|Япония
|2019
|1,4
SoFi Stadium точнее даже называть не стадионом, а гигантской машиной для шоу. Там играют «Рэмс» и «Чарджерс» из НФЛ, проходят концерты, Супербоул (в следующем году пройдет еще один), а в 2028 году рядом с ним будет крутиться олимпийская история. Это арена, которую строили не просто под футбол, а под большие события, телевидение, VIP-гостей, рекламу и красивую картинку.
Главная фишка стадиона — он вроде бы крытый, но не совсем. У него есть огромная прозрачная крыша из легкого пластика, которая пропускает свет и защищает от дождя и солнца. Но стены у стадиона не такие, как у обычной закрытой арены. Воздух гуляет свободно, снаружи видно внутреннее пространство, а зритель не чувствует себя запертым в коробке. Поэтому в США SoFI Stadium часто называют первым настоящим indoor-outdoor стадионом. Одновременно и закрытым, и открытым: он дает комфорт крыши, но сохраняет ощущение открытого пространства.
Крыша — инженерное чудо. Она накрывает не только футбольное поле, но и площадь рядом c концертной ареной YouTube Theater. Держится это все на одной из самых больших в мире системе кабелей,. Плюс в крыше есть открывающиеся панели, которые помогают вентиляции. То есть вместо того, чтобы просто включить кондиционеры на максимум, стадион использует климат Лос-Анджелеса: ветер, свет, сухую погоду.
Еще одна странная, но важная деталь: поле SoFi находится примерно на 100 футов ниже уровня земли (примерно 31 метр), что сильно повлияло на стоимость. Просто рядом находится аэропорт, и запрещено строить арены выше 100 метров. Архитекторы нашли решение: не подняли арену вверх, а закопали ее. Поэтому когда зритель заходит на стадион, он постепенно спускается к полю, как в огромный каньон.
Но самое сложное спрятано не в красоте, а в безопасности. SoFi стоит в сейсмически активной зоне. Землетрясения для Калифорнии — обычная вещь. Поэтому стадион устроен так, что разные части конструкции могут двигаться независимо: чаша, крыша, подпорные стены.
Однако американцы не были бы американцами, не внедри они внутрь стадиона передовые технологии. Главный визуальный символ стадиона — огромный экран под крышей. Это кольцо из LED-экранов, которое висит над полем. Его видно почти с любого места, на нем показывают повторы, рекламу, графику, шоу.
Именно поэтому SoFi уникален. Он не просто дорогой и новый. Он собран как стадион XXI века: с крышей, которая не убивает ощущение улицы; с экраном, который превращает спорт в шоу; с инженерией, которая учитывает аэропорт и землетрясения; и с инфраструктурой, рассчитанной не на 10 домашних матчей в год, а на постоянный поток больших событий. Как итог: ежегодный доход объекта превышает 100 млн долларов. До окупаемости очень далеко, но ее никто и не преследовал.
SoFi Stadium строили почти полностью на частные деньги
Однако смета в 5,5 миллиардов — не совсем корректная. На эти деньги построили не просто поле, трибуны и крышу. SoFi — это центр огромного района Hollywood Park в Инглвуде. Вокруг него появляются офисы, жилье, магазины, рестораны, парки, площади, парковки, концертная площадка, штаб-квартира NFL Media. Это не стадион посреди пустыря, а целый спортивно-развлекательный город.
Строительство началось в 2016 году на месте бывшего ипподрома, а открыли арену уже спустя четыре года. Очень нетипичная ситуация для мировой архитектуры. И это несмотря на то, что проект стал сложнее и дороже, чем обычная стройка. Сначала нужно было подготовить огромную территорию:
- выкопать чашу примерно на 100 футов;
- построить подпорные стены, гидроизоляцию, системы безопасности и сейсмической защиты;
- собственно, возвести стадион;
- потом накрыть все это гигантской крышей, которая сама по себе выглядит как отдельный проект на миллиарды.
К этому добавились премиальные зоны, ложи, клубные пространства, медиацентр, огромный экран Oculus, телеком-инфраструктура, концертная акустика, парковки, дороги, инженерные сети. SoFi не строили по принципу «лишь бы было нормально». Его строили как самый эффектный стадион Америки. А когда ты хочешь сделать все «самым-самым», бюджет улетает очень быстро.
И всего бы этого не случилось, если бы не владелец «Рэмс» Стэн Кронке. Еще в мае его «Арсенал» впервые за 22 года выиграл АПЛ, а теперь SoFi Stadium привлекает тысячи иностранцев. По данным финансовых источников, Кронке вложил около 1,6 млрд долларов собственных средств. Остальная часть финансировалась через крупные кредиты, банковские займы и механизмы НФЛ. При этом Кронке дал гарантию завершения проекта. Это значит, что если стройка дорожает, ответственность в итоге ложится на него, а не на город.
И вот здесь важный момент: в самой стройке SoFi почти нет того, что обычно есть в американских стадионах, — прямых бюджетных денег. В США и Европе это редкость. Очень часто новые арены строятся с помощью налогоплательщиков: город или штат дают землю, выпускают облигации, оплачивают инфраструктуру, делают налоговые льготы. Болельщикам потом объясняют, что стадион принесет рабочие места и туристов. На практике такие сделки часто спорные: команды богатеют, а город годами выплачивает долги. А если в США жители не согласятся на манипуляции, владельцы франшиз просто перевезут клуб. Сам Кронке так сделал, вывезя «Сент-Луис Рэмс» в ЛА.
SoFi на этом фоне выглядит исключением. Налогоплательщики не оплатили строительство арены напрямую. Это частный проект Кронке, его партнеров и НФЛ. Поэтому SoFi часто приводят как пример: мол, если миллиардеру нужен стадион, он может построить его сам, а не просить город платить за команду.
Правда, есть оговорка. Совсем без публичной стороны такие проекты почти не бывают. В Инглвуде были договоренности о возмещении части инфраструктурных расходов из налогов, которые сам комплекс будет генерировать. Речь о дорогах, транспорте, сервисах, безопасности и других городских вещах. Это не то же самое, что город просто построил стадион за бюджетные деньги, но полностью «стерильной» от публичных интересов сделку тоже назвать нельзя.
ЧМ-2026 мог пройти на другом стадионе Лос-Анджелеса
Удивительно, но в изначально заявке на ЧМ-2026 от Лос-Анджелеса была другая арена — «Роуз Боул», где проходил финал чемпионата мира-1994. Более того, даже на Олимпиаду-2028 стадион Кронке заявился в самый последний момент. Просто несмотря на все технологические преимущества, недостатков достаточно.
Во-первых, «Роуз Боул» — это символ Лос-Анджелеса. Арена с огромной историей, на уровне легендарных европейских стадионов. Для Калифорнии «Роуз Боул» — это как «Уэмбли» для лондонцев. И объект не особо часто задействован в году, поэтому логично было бы его вписать в ЧМ-2026 для дополнительных доходов.
Во-вторых, SoFi Stadium построен под американский футбол, а поле для европейского шире. Чтобы провести матчи ЧМ, пришлось убрать часть мест рядом с полем, расширить игровую зону и заменить искусственное покрытие на натуральную траву. Однако оргкомитет и ФИФА выбрали все-таки современность вместо истории.
Важный фактор — скай-боксы. Их очень много, а на «Роуз Боуле», которому почти век, не очень. ФИФА делает огромную ставку на ЧМ-2026, и планирует добиться абсолютно рекордной выручки. Она и так будет лучшей в истории, в планах федерации заработать так много, что потребуются десятилетия для обновления рекорда.
Однако Кронке, как и владельцы других арен ЧМ-2026, постарались максимизировать свои выгоды. ФИФА арендует арены, но забирает весь доход. Даже сообщалось, что SoFi Stadium может потерять чемпионат мира из-за экономических вопросов. Но стороны успели договориться, поэтому в Лос-Анджелесе пройдет восемь матчей.
|Дата и время мск
|Стадия
|Игра
|Счет
|13 июня, 4:00
|Групповой этап
|США - Парагвай
|4:01
|16 июня, 4:00
|Групповой этап
|Иран - Новая Зеландия
|2:02
|18 июня, 22:00
|Групповой этап
|Швейцария - Босния
|21 июня, 22:00
|Групповой этап
|Бельгия - Иран
|26 июня, 5:00
|Групповой этап
|Турция - США
|28 июня, 22:00
|1/16 финала
|2-е место группы А - 2-е место группы B
|2 июля, 22:00
|1/16 финала
|Победитель группы H - 2-е место группы J
|10 июля, 22:00
|Четвертьфинал
|-
Вот только вывески не самые шикарные. Матч Иран — Новая Зеландия на самой дорогой арене мира выглядит сюрреалистично. Но теперь это реальность после расширения чемпионатов мира. Ведь и через четыре года на «Бернабеу» и «Камп Ноу» пройдут такие же встречи.