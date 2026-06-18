На ЧМ-2026 есть стадион за 5 млрд долларов: он дороже, чем все арены ЧМ-2018 вместе взятые

И вот здесь важный момент: в самой стройке SoFi почти нет того, что обычно есть в американских стадионах, — прямых бюджетных денег. В США и Европе это редкость. Очень часто новые арены строятся с помощью налогоплательщиков: город или штат дают землю, выпускают облигации, оплачивают инфраструктуру, делают налоговые льготы. Болельщикам потом объясняют, что стадион принесет рабочие места и туристов. На практике такие сделки часто спорные: команды богатеют, а город годами выплачивает долги. А если в США жители не согласятся на манипуляции, владельцы франшиз просто перевезут клуб. Сам Кронке так сделал, вывезя «Сент-Луис Рэмс» в ЛА.