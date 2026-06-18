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Шалимов: Трехминутные паузы на водопой могут сильно поменять ход матчей ЧМ-2026

Российский тренер Игорь Шалимов в интервью «РБ Спорт» высказал мнение, что расширение числа участников чемпионата мира — 2026 до 48 команд не привело к появлению откровенно слабых сборных, однако обязательные трехминутные паузы на водопой в середине каждого тайма негативно влияют на игру.

Источник: Рейтинг Букмекеров

«Формат с 48 сборными вроде бы должен был привести к тому, что будет достаточно слабых сборных и скучных матчей, — но это не так. Вот матч Норвегия — Ирак, крупный счет. Но по количеству ударов почти равенство, и в принципе равная игра. Все решают индивидуальные ошибки — в частности, вратаря Ирака. Совсем смешных сборных я не увидел. Команда Кюрасао много пропустила, но это не раскладная сборная, все решило высочайшее индивидуальное мастерство немцев. Другое дело, что формат-48 привел к тому, что матчей очень много, а паузы у команд между играми — 7−8 дней, это явный перебор. Можно форму набрать, потом растерять ее за время паузы, и снова набрать. Паузы на водопой — вообще прорыв в плане рынка рекламы. Три минуты на водопой — это очень много, это может сильно поменять ход матча: кого-то сбить с атаки, другим, наоборот, дать перевести дух», — сказал Шалимов.

В ЧМ-2026 впервые участвуют 48 сборных, а число матчей выросло до 104. Соревнования проходят в США, Канаде и Мексике.