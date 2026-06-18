ФИФА назвала лучшего игрока матча ЧМ-2026 между Чехией и ЮАР

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Защитник сборной Чехии Ладислав Крейчи признан лучшим футболистом матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды ЮАР, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча второго тура группы А прошла в Атланте и завершилась со счетом 1:1. Капитан команды Крейчи отыграл весь матч и получил желтую карточку.
Сборные Чехии и ЮАР потерпели поражения в первых матчах на текущем турнире. Чехи со счетом 1:2 уступили команде Южной Кореи, а сборная ЮАР проиграла хозяевам турнира мексиканцам — 0:2.
В третьем туре команда Чехии 24 июня сыграет против сборной Мексики, а команда ЮАР в тот же день встретится с южнокорейцами.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Мирослав Коубек
Уго Брос
Михал Садилек
(Александр Сойка)
6′
Тебохо Мокоэна
83′
1
Матей Коварж
3
Томаш Холеш
7
Ладислав Крейчи
75′
4
Робин Гранач
5
Владимир Цоуфал
10
Патрик Шик
24
Александр Сойка
55′
20
Ярослав Зелены
12
Лукаш Черв
78′
2
Давид Зима
8
Владимир Дарида
55′
15
Павел Шульц
18
Михал Садилек
67′
17
Лукаш Провод
9
Адам Гложек
67′
22
Томаш Соучек
1
Ронвен Уильямс
20
Хулисо Мудау
6
Обри Модиба
5
Талент Мбата
40′
4
Тебохо Мокоэна
33′
7
Освин Апполлис
21
Име Окон
14
Мбекезели Мбокази
23
Джейден Адамс
46′
10
Реле Мофокенг
15
Икраам Райнерс
66′
17
Эвиденсе Макгопа
12
Тапело Масеко
84′
25
Камогело Себелебеле
Главный судья
Тори Пенсо
(США)
Боковой судья
Кэтрин Несбитт
(США)
Боковой судья
Брук Майо
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти