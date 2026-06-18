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Радимов: «На мужском чемпионате мира должны судить только мужчины. Не потому, что я против женщин»

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов выступил против работы женщин-арбитров на чемпионате мира-2026.

Источник: youtube.com

В четверг американка Тори Пенсо обслуживала матч 2-го тура группового этапа Чехия — ЮАР (1:1) в качестве главного судьи.

«Я считаю, что на мужском чемпионате мира должны судить только мужчины. Не потому, что я против женщин, а потому что для многих мужчин‑судей, которые заслуживают, это верхушка вообще всей судейской карьеры. И они из‑за этого не попадают, там же количество судей ограничено. Не потому, что судья (Пенсо) плохая», — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».