Правительство США помогает герою ЧМ Возинье добиться визы для мамы

Ранее голкипер Возинья стал героем игры мирового первенства с Испанией, сохранив свои ворота в неприкосновенности (0:0). За этим успехом 40-летнего футболиста не смогла вживую наблюдать его мама, которую не впустили в США из-за проблем с визой.