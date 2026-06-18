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Правительство США помогает герою ЧМ Возинье добиться визы для мамы

Правительство США помогает вратарю сборной Кабо-Верде привезти свою мать на ЧМ.

Источник: Соцсети

Ранее голкипер Возинья стал героем игры мирового первенства с Испанией, сохранив свои ворота в неприкосновенности (0:0). За этим успехом 40-летнего футболиста не смогла вживую наблюдать его мама, которую не впустили в США из-за проблем с визой.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел серьезные взносы для граждан 50 стран, желающих заполучить визу в США — для жителей Кабо-Верде залог за визу составляет от 5 до 15 тысяч долларов.

Как сообщает The Athletic, мать Возиньи сможет присутствовать на игре Кабо-Верде против Уругвая, которая пройдет 22 июня.

Возинья уже стал героем ЧМ-2026, поскольку обрел невиданную популярность — количество его подписчиков в соцсетях с 50 тысяч выросло до 12,5 млн.

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