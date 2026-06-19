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Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину на ЧМ-2026, Манзамби оформил дубль после выхода на замену

Сборная Швейцарии победила Боснию и Герцеговину в матче 2-го тура группового турнира ЧМ-2026 — 4:1.

Источник: Reuters

Дубль у швейцарцев оформил Йохан Манзамби. 20-летний полузащитник на 74-й минуте открыл счет спустя три минуты после выхода на замену, а затем отличился на 90-й. Еще один гол на 84-й минуте забил Рубен Варгас. Окончательный счет в концовке с пенальти установил Гранит Джака.

Единственный гол боснийцев на 90+3-й минуте забил Эрмин Мамич. Команда Сергея Барбареза завершила матч вдесятером — на 80-й минуте красную карточку получил защитник Тарик Мухаремович.

Швейцария (4 очка) после двух матчей возглавляет группу B. Босния с 1 очком идет третьей в квартете.

В заключительном туре швейцарцы 24 июня сыграют с Канадой, а боснийцы в этот же день встретятся с Катаром.

Швейцария
4:1
Первый тайм: 0:0
Босния и Герцеговина
Футбол, Чемпионат мира, Группа B
18.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
SoFi Stadium, 70026 зрителей
Главные тренеры
Мурат Якин
Сергей Барбарез
Голы
Швейцария
Йохан Манзамби
74′
Рубен Варгас
(Бриль Эмболо)
84′
Йохан Манзамби
(Рубен Варгас)
90′
Гранит Джака
90+7′
Босния и Герцеговина
Эрмин Махмич
90+3′
Составы команд
Швейцария
1
Грегор Кобель
13
Рикардо Родригес
8
Ремо Фройлер
10
Гранит Джака
4
Нико Эльведи
65′
5
Мануэль Аканджи
3
Сильван Видмер
86′
25
Лука Хакес
20
Мишель Эбишер
71′
9
Йохан Манзамби
11
Дан Ндой
71′
15
Джибриль Соу
22
Фабиан Ридер
71′
17
Рубен Варгас
7
Бриль Эмболо
89′
26
Седрик Иттен
Босния и Герцеговина
1
Никола Василь
7
Амар Дедич
59′
5
Сеад Колашинац
15
Амар Мемич
18
Никола Катич
4
Тарик Мухаремович
80′
19
Керим Алайбегович
90′
26
Эрмин Махмич
6
Беньямин Тахирович
63′
13
Иван Башич
14
Иван Шуньич
86′
16
Амир Хаджиахметович
10
Эрмедин Демирович
86′
25
Йово Лукич
11
Эдин Джеко
61′
64′
20
Эсмир Байрактаревич
Статистика
Швейцария
Босния и Герцеговина
Желтые карточки
1
2
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
13
5
Удары в створ
7
3
Угловые
7
3
Фолы
7
18
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
Боковой судья
Бруну Жезуш
(Португалия)
Боковой судья
Лусиану Майя
(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти