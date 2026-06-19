Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину на ЧМ-2026, Манзамби оформил дубль после выхода на замену

Дубль у швейцарцев оформил Йохан Манзамби. 20-летний полузащитник на 74-й минуте открыл счет спустя три минуты после выхода на замену, а затем отличился на 90-й. Еще один гол на 84-й минуте забил Рубен Варгас. Окончательный счет в концовке с пенальти установил Гранит Джака.
Единственный гол боснийцев на 90+3-й минуте забил Эрмин Мамич. Команда Сергея Барбареза завершила матч вдесятером — на 80-й минуте красную карточку получил защитник Тарик Мухаремович.
Швейцария (4 очка) после двух матчей возглавляет группу B. Босния с 1 очком идет третьей в квартете.
В заключительном туре швейцарцы 24 июня сыграют с Канадой, а боснийцы в этот же день встретятся с Катаром.
Мурат Якин
Сергей Барбарез
Йохан Манзамби
74′
Рубен Варгас
(Бриль Эмболо)
84′
Йохан Манзамби
(Рубен Варгас)
90′
Гранит Джака
90+7′
Эрмин Махмич
90+3′
1
Грегор Кобель
13
Рикардо Родригес
8
Ремо Фройлер
10
Гранит Джака
4
Нико Эльведи
65′
5
Мануэль Аканджи
3
Сильван Видмер
86′
25
Лука Хакес
20
Мишель Эбишер
71′
9
Йохан Манзамби
11
Дан Ндой
71′
15
Джибриль Соу
22
Фабиан Ридер
71′
17
Рубен Варгас
7
Бриль Эмболо
89′
26
Седрик Иттен
1
Никола Василь
7
Амар Дедич
59′
5
Сеад Колашинац
15
Амар Мемич
18
Никола Катич
4
Тарик Мухаремович
80′
19
Керим Алайбегович
90′
26
Эрмин Махмич
6
Беньямин Тахирович
63′
13
Иван Башич
14
Иван Шуньич
86′
16
Амир Хаджиахметович
10
Эрмедин Демирович
86′
25
Йово Лукич
11
Эдин Джеко
61′
64′
20
Эсмир Байрактаревич
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
Боковой судья
Бруну Жезуш
(Португалия)
Боковой судья
Лусиану Майя
(Португалия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти