Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину на ЧМ-2026, Манзамби оформил дубль после выхода на замену

Дубль у швейцарцев оформил Йохан Манзамби. 20-летний полузащитник на 74-й минуте открыл счет спустя три минуты после выхода на замену, а затем отличился на 90-й. Еще один гол на 84-й минуте забил Рубен Варгас. Окончательный счет в концовке с пенальти установил Гранит Джака.