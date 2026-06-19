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Футболист сборной Австрии Пош получил перелом челюсти в стартовом матче ЧМ

В следующей игре австрийцы встретятся с действующими чемпионами мира аргентинцами.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Австрии по футболу Штефан Пош получил перелом челюсти в матче первого тура чемпионата мира 2026 года против команды Иордании. Об этом сообщила пресс-служба Австрийского футбольного союза.

Игроку не потребуется операция. Ожидается, что футболист вернется в строй по ходу турнира и будет выступать в специальной маске. Однако его участие в следующей игре остается под вопросом.

Ранее ТАСС сообщал, что сборная Австрии стартовала с победы на чемпионате мира, переиграв команду Иордании (3:1). Пош провел на поле всю игру. В следующем туре австрийцы сыграют против аргентинцев. Встреча пройдет 22 июня.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.

Австрия
3:1
Первый тайм: 1:0
Иордания
Футбол, Чемпионат мира, Группа J
17.06.2026, 07:00 (МСК UTC+3)
Levi's Stadium
Главные тренеры
Ральф Рангник
Джамал Селлами
Голы
Австрия
Романо Шмид
(Ксавер Шлагер)
21′
Язан Аль-Араб
76′
Марко Арнаутович
90+12′
Иордания
Али Ольван
(Нур Аль-Равабдех)
50′
Составы команд
Австрия
1
Александр Шлагер
5
Штефан Пош
9
Марсель Забитцер
77′
20
Конрад Лаймер
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Филипп Линхарт
6
Николас Зайвальд
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Филлипп Мвене
59′
3
Кевин Дансо
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Романо Шмид
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Патрик Виммер
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Саша Калайджич
46′
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Марко Арнаутович
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Давид Алаба
59′
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Карни Чуквуэмека
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Ксавер Шлагер
59′
24
Пауль Ваннер
Иордания
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Язид Абулайла
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Язан Аль-Араб
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Моханнад Абу Таха
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Низар Аль-Рашдан
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81′
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Саед Аль-Рошан
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Мохаммад Абу Аль-Нади
72′
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Салим Обаид
23
Эхсан Хаддад
81′
13
Махмуд Аль-Марди
10
Муса Аль-Таамари
88′
25
Мохаммад Аль-Давуд
22
Абдулла Аль-Фахури
89′
24
Али Азайзех
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Иордания
Желтые карточки
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0
Удары (всего)
11
11
Удары в створ
4
4
Угловые
4
3
Фолы
12
7
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Дахан Бейда
(Мавритания)
Боковой судья
Ошейн Нэйшн
(Ямайка)
Боковой судья
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  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти