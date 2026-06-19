Футболист сборной Австрии Пош получил перелом челюсти в стартовом матче ЧМ

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Австрии по футболу Штефан Пош получил перелом челюсти в матче первого тура чемпионата мира 2026 года против команды Иордании. Об этом сообщила пресс-служба Австрийского футбольного союза.
Игроку не потребуется операция. Ожидается, что футболист вернется в строй по ходу турнира и будет выступать в специальной маске. Однако его участие в следующей игре остается под вопросом.
Ранее ТАСС сообщал, что сборная Австрии стартовала с победы на чемпионате мира, переиграв команду Иордании (3:1). Пош провел на поле всю игру. В следующем туре австрийцы сыграют против аргентинцев. Встреча пройдет 22 июня.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.
Ральф Рангник
Джамал Селлами
Романо Шмид
(Ксавер Шлагер)
21′
Язан Аль-Араб
76′
Марко Арнаутович
90+12′
Али Ольван
(Нур Аль-Равабдех)
50′
1
Александр Шлагер
5
Штефан Пош
9
Марсель Забитцер
77′
20
Конрад Лаймер
15
Филипп Линхарт
6
Николас Зайвальд
16
Филлипп Мвене
59′
3
Кевин Дансо
18
Романо Шмид
83′
21
Патрик Виммер
14
Саша Калайджич
46′
7
Марко Арнаутович
8
Давид Алаба
59′
17
Карни Чуквуэмека
4
Ксавер Шлагер
59′
24
Пауль Ваннер
1
Язид Абулайла
5
Язан Аль-Араб
20
Моханнад Абу Таха
21
Низар Аль-Рашдан
8
Нур Аль-Равабдех
9
Али Ольван
3
Абдулла Насиб
81′
19
Саед Аль-Рошан
16
Мохаммад Абу Аль-Нади
72′
17
Салим Обаид
23
Эхсан Хаддад
81′
13
Махмуд Аль-Марди
10
Муса Аль-Таамари
88′
25
Мохаммад Аль-Давуд
22
Абдулла Аль-Фахури
89′
24
Али Азайзех
Главный судья
Дахан Бейда
(Мавритания)
Боковой судья
Ошейн Нэйшн
(Ямайка)
Боковой судья
Жерсон Эмиллиану Душ Сантуш
(Ангола)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти