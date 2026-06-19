Сборная Канады разгромила катарцев в матче чемпионата мира по футболу

Голы забили Кайл Ларин (16-я минута), Джонатан Дэвид (29, 45+3 и 90+2), Натан Салиба (64) и Мохаммад аль-Маннаи в свои ворота (75). У сборной Катара были удалены Хомам аль-Амин (33) и Ассим Модибо (53). Последний нанес серьезную травму игроку ноги сборной Канады Исмаэлю Коне, который покинул поле на носилках.