Сборная Канады разгромила катарцев в матче чемпионата мира по футболу

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Сборная Канады со счетом 6:0 одержала победу над командой Катара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в канадском Ванкувере.
Голы забили Кайл Ларин (16-я минута), Джонатан Дэвид (29, 45+3 и 90+2), Натан Салиба (64) и Мохаммад аль-Маннаи в свои ворота (75). У сборной Катара были удалены Хомам аль-Амин (33) и Ассим Модибо (53). Последний нанес серьезную травму игроку ноги сборной Канады Исмаэлю Коне, который покинул поле на носилках.
Сборная Канады возглавила турнирную таблицу группы B, набрав 4 очка. Следом идут команды Швейцарии (4), Боснии и Герцеговины и Катара (по 1).
В заключительном туре сборная Канады сыграет против команды Швейцарии. Катарцам предстоит встретиться с боснийцами. Игры запланированы на 24 июня.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.