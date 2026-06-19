Бондарев считает, что сборная России могла бы дать бой любому сопернику на ЧМ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Сборная России могла бы дать бой любому сопернику на чемпионате мира 2026 года по футболу, поскольку всегда отличалась своим характером. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник екатеринбургского «Урала» и молодежной сборной России Виталий Бондарев.
«Сейчас сложно сказать, на что Россия претендовала бы на чемпионате мира — 2026, потому что мы не играем в официальных турнирах и не проводим товарищеские игры с командами, которые выше в рейтинге, но думаю, что мы в любом случае дали бы бой абсолютно любой команде, ведь Россия как раз отличается от других стран своим характером», — сказал Бондарев.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Действующим победителем является сборная Аргентины. Российские команды отстранены от международных соревнований с 2022 года.