Бондарев считает, что сборная России могла бы дать бой любому сопернику на ЧМ

«Сейчас сложно сказать, на что Россия претендовала бы на чемпионате мира — 2026, потому что мы не играем в официальных турнирах и не проводим товарищеские игры с командами, которые выше в рейтинге, но думаю, что мы в любом случае дали бы бой абсолютно любой команде, ведь Россия как раз отличается от других стран своим характером», — сказал Бондарев.