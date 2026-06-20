Марокко — почти в плей-офф. Шотландию прибил гол будущего новичка «Баварии»

Хоть что-то у шотландцев начало получаться только после 80-й минуты, во многом за счет одного из лидеров команды Скотта Мактоминея. Сначала полузащитник получил пас от Макгинна и вошел в штрафную, после чего все тот же Эль-Айнауи вновь на грани фола отобрал мяч. Спустя несколько минут игрок сборной Шотландии ворвался в штрафную уже с фланга и опасно пробил, но мяч срикошетил на угловой. Скотт вел за собой команду и пытался в одиночку спасти матч. Но забить в концовке, как ему нередко удается за «Наполи», так и не получилось. Марокко довело встречу до минимальной победы.