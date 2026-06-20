Марокко — почти в плей-офф. Шотландию прибил гол будущего новичка «Баварии»

Второй тур группы C чемпионата мира открылся матчем сборных Шотландии и Марокко. Африканцы начали турнир отличной игрой с Бразилией. В первом тайме они временами выглядели даже лучше пятикратных чемпионов мира и заслужили ничью 1:1. Шотландцы же не без труда победили Гаити (1:0), но общее впечатление от их игры было куда менее убедительным. В атаке команда смотрелась блекло и явно чувствовала себя неуютно в роли первого номера.
Сборные раньше только однажды встречались на чемпионате мира — в 1998 году. Тогда марокканцы обыграли шотландцев со счетом 3:0 — это единственная разгромная победа африканской команды на первенствах планеты. В минувшем матче марокканцы снова считались фаворитами и в случае победы сделали бы отличную заявку на выход в плей-офф.
Стартовый план европейцев не удался
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк решил выпустить с первых минут экс-защитника «Арсенала» Кирана Тирни. Он получил интересную задачу — персонально работать против Ашрафа Хакими. Из-за этого Тирни оказывался то в центре обороны, то на левом фланге, причем временами даже выше Энди Робертсона.
Однако уже на второй минуте Марокко провело результативную атаку именно через зону Тирни и Робертсона. Браим Диас вывел в свободное пространство в штрафной Исмаэля Сайбари, близкого к переходу в «Баварию», а тот открыл счет. Интересно, что и в матче с Бразилией Диас тоже ассистировал Сайбари. Отличная связка.
Несмотря на счет, Марокко продолжило атаковать, а шотландцы пытались осторожно обороняться. Но от моментов у своих ворот это их не спасло. На 10-й минуте Аззедин Унаи сделал опаснейший прострел, который чудом не замкнул никто из партнеров. На 18-й Диас снова выдал прекрасную передачу в штрафную, на этот раз на забегающего Хакими, и ему совсем чуть-чуть не хватило, чтобы добраться до мяча. На 36-й Биляль Эль-Ханнус оказался в отличной позиции, но не справился со скачущим мячом и пробил выше ворот.
Только под конец тайма Шотландия немного подержала мяч и сделала несколько подходов, но ничего по-настоящему опасного создать не удалось. Можно отметить разве что удар Джона Макгинна после прострела Робертсона в добавленное время. Это была первая попытка шотландцев поразить ворота за весь тайм.
Прессинг без моментов
На второй тайм команды вышли заряженными. Сначала Нейл Эль-Айнауи срубил Макгинна в собственной штрафной: шотландцы требовали пенальти, но судьи посчитали контакт недостаточным для него. Затем марокканцы провели быструю атаку: Эль-Ханнус прорвался по флангу, сделал передачу на Сайбари, а тот с рикошетом попал в перекладину. Потом уже сам Эль-Ханнус пробил головой после подачи Хакими с углового, и вратарь шотландцев Ангус Ганн совершил эффектный сейв. И все это произошло к 52-й минуте!
После такого начала тайма марокканцы решили успокоить игру. Это вынудило шотландцев отступить от изначального оборонительного плана и начать прессинговать. В итоге команды примерно на 20 минут ушли в отрезок интенсивной борьбы за каждый участок поля, но без опасных моментов в обе стороны. Такой рисунок был скорее выгоден сборной Марокко.
Одного Мактоминея не хватило
Хоть что-то у шотландцев начало получаться только после 80-й минуты, во многом за счет одного из лидеров команды Скотта Мактоминея. Сначала полузащитник получил пас от Макгинна и вошел в штрафную, после чего все тот же Эль-Айнауи вновь на грани фола отобрал мяч. Спустя несколько минут игрок сборной Шотландии ворвался в штрафную уже с фланга и опасно пробил, но мяч срикошетил на угловой. Скотт вел за собой команду и пытался в одиночку спасти матч. Но забить в концовке, как ему нередко удается за «Наполи», так и не получилось. Марокко довело встречу до минимальной победы.
Таким образом, с четырьмя очками Марокко практически гарантировало себе выход в плей-офф. По расчетам Opta перед ЧМ-2026, четыре очка в группе давали командам 99,81 процентов вероятности на 1/16 финала. А у Шотландии только три очка, да еще и перед решающим матчем с Бразилией. В случае еще одного поражения судьбу британцев определит разница забитых и пропущенных мячей.
Автор: Андрей Антсон
Стив Кларк
Мохамед Уаби
Исмаэль Сайбари
(Браим Диас)
2′
1
Ангус Ганн
3
Эндрю Робертсон
65′
4
Скотт Мактоминай
5
Грант Хэнли
13
Джек Хендри
19
Льюис Фергюсон
22
Натан Паттерсон
88′
24
Энтони Ралстон
7
Джон Макгинн
88′
14
Росс Стюарт
6
Киран Тирни
60′
17
Бен Доук
10
Че Адамс
71′
23
Кенни Маклин
11
Райан Кристи
71′
9
Линдон Дайкс
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
3
Нуссаир Мазрауи
14
Исса Диоп
22′
18
Чади Риад
6
Айюб Буадди
24
Нейл Эль-Айнауи
10
Браим Диас
83′
7
Шемсдин Тальби
23
Биляль Эль-Ханнус
83′
9
Суфьян Рахими
8
Аззедин Унаи
90′
15
Самир Эль Мурабет
11
Исмаэль Сайбари
83′
21
Аюб Амаймуни-Эшгуяб
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Боковой судья
Тимур Гайнуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Андрей Цапенко
(Узбекистан)
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