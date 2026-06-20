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«Сделаем Америку снова великой». Как Почеттино вывел сборную США в плей-офф ЧМ

Американцы впервые за 96 лет выиграли два матча подряд на чемпионатах мира.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Сборная США обыграла команду Австралии со счетом 2:0 во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу и обеспечила себе участие в плей-офф. О яркой игре американцев и их радужных перспективах на турнире — в материале ТАСС.

Сборная США продолжает восхищать футбольный мир. Вслед за разгромом команды Парагвая со счетом 4:1 американцы без особых проблем справились с австралийцами, которые удивили всех в первом туре победой над сборной Турции (2:0). Благодаря этим успехам американцы досрочно вышли в 1/16 финала домашнего чемпионата мира, повторив достижение других хозяев турнира — мексиканцев. При этом первую строчку в группе американцы пока не гарантировали, но вне всякого сомнения, они являются одной из лучших, если не лучшей командой старта соревнования.

Болельщики, привыкшие к более осторожной и порой невыразительной игре сборной, сегодня видят дерзкий, смелый и готовый сражаться за каждый мяч коллектив. И этот новый образ команды США на мировом первенстве вызывает неподдельный восторг и надежды на нечто большее, чем просто выход из группы.

Источник: Reuters

Везет сильнейшим

Сборная США в игре против австралийцев с первых минут показала, что намерена диктовать условия. Она была быстрее и мощнее соперника, выиграв большинство единоборств в первом тайме. Мощная первая половина встречи становится уже визитной карточкой команды: именно в стартовые 45 минут американцы раскрывают свой потенциал, обрушивая на противника шквал атак и не давая ему опомниться. Так было со сборной Парагвая, так получилось и с командой Австралии.

Команда США контролировала игру, создавала моменты, но с голами ей в какой-то степени повезло. Первый мяч австралийцы забили сами себе: нелепый рикошет от защитника обернулся автоголом. Любопытно, что на этом турнире это уже второй мяч соперника американцев в собственные ворота.

Второй гол стал результатом удачи с рикошетом, но здесь уже был заметен активный вклад игрока американской сборной. Мяч после удара отскочил по непредсказуемой траектории и дезориентировал вратаря сборной Австралии Патрика Бича, а игрок команды США Алекс Фримэн оказался в нужном месте в нужное время. Два этих эпизода могли показаться случайными, но они стали логичным следствием давления, которое сборная США оказывала на соперника.

Американцы демонстрируют яркий, но при этом тактически гибкий футбол. В их атаках можно увидеть и дриблинг, и забросы, и фланговые кроссы, и тонкие комбинации. Есть и место для импровизации, что делает игру сборной разнообразной. Большая заслуга в этом принадлежит главному тренеру команды Маурисио Почеттино. Именно он сумел вдохнуть в сборную новую жизнь, объединить талантливых игроков в сплоченный коллектив, где каждый знает свою роль, но при этом имеет свободу для творчества. Под его руководством команда перестала бояться рисковать, начала играть смело и агрессивно, не теряя при этом дисциплины.

Источник: Reuters

Почеттино ведет сборную США к историческому успеху

Почеттино был назначен на пост главного тренера сборной США в сентябре 2024 года. Это произошло после увольнения Грегга Берхалтера, под руководством которого команда не смогла выйти из группы на домашнем Кубке Америки. Перед Почеттино стояла непростая задача — подготовить сборную к домашнему чемпионату мира. Контракт с аргентинским специалистом заключили до конца текущего турнира, и он сразу заявил о своем намерении вывести футбол в стране на новый уровень.

Кажется, у него это получается. Сборная США впервые за 96 лет одержала две победы подряд на чемпионате мира, хотя нынешний турнир уже 12-й по счету, в котором принимает участие американская команда. Выиграть два матча подряд ей удавалось лишь на ЧМ-1930. Тогда были победы со счетом 3:0 над сборными Бельгии и Парагвая на групповом этапе. Тот турнир, ставший первым в истории чемпионатов мира, до сих пор остается самым успешным для американцев. Благодаря тем победам сборная США заняла третье место, уступив в полуфинале команде Аргентины со счетом 1:6.

Здесь есть важный нюанс: официального матча за бронзовые медали тогда не проводили. Однако Международная федерация футбола (ФИФА) впоследствии присвоила американцам третье место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей по сравнению с другим полуфиналистом, сборной Югославии. Сейчас, спустя почти сто лет, у Почеттино есть шанс улучшить результат и снова вывести сборную в мировой топ.

Источник: Reuters

Шансы сборной Австралии на плей-офф

Что касается перспектив команды Австралии на текущем турнире, то они по-прежнему остаются неплохими. Благодаря яркой победе над сборной Турции у австралийцев сохраняются хорошие шансы на выход в плей-офф. Для этого им, скорее всего, будет достаточно ничьей в матче с командой Парагвая.

Австралийцы уже стали приятной неожиданностью ЧМ-2026: они заслужили право на борьбу за выход из группы своей сильной игрой против турецких футболистов и достойным вторым таймом в матче со сборной США, где они не развалились под давлением соперника, а старались отвечать атакой на атаку. Их упорство, самоотдача и умение бороться до последних секунд вызывают уважение. Кто знает, возможно, именно команда Австралии станет еще одной сенсацией этого чемпионата мира.

США
2:0
Первый тайм: 2:0
Австралия
Футбол, Чемпионат мира, Группа D
19.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Lumen Field, 66925 зрителей
Главные тренеры
Маурисио Почеттино
Тони Попович
Голы
США
Кэмерон Берджесс
11′
Алекс Фримен
43′
Составы команд
США
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
13
Тим Рим
3
Крис Ричардс
90+3′
4
Тайлер Адамс
17
Малик Тилльман
2
Сержиньо Дест
80′
6
Остон Трасти
5
Энтони Робинсон
56′
80′
23
Джо Скалли
8
Уэстон Маккенни
90′
7
Джованни Рейна
20
Фоларин Балогун
89′
90′
19
Хаджи Райт
9
Рикардо Пепи
74′
14
Себастиан Берхалтер
Австралия
18
Патрик Бич
4
Джейкоб Итальяно
89′
5
Джордан Бос
16′
19
Гарри Суттар
89′
3
Алессандро Чиркати
32′
13
Эйден О`Нилл
7
Мэттью Леки
61′
20
Кристиан Вольпато
23
Нишан Велупиллай
46′
6
Джейсон Герия
9
Мохамед Туре
46′
8
Коннор Меткалф
21
Кэмерон Берджесс
46′
17
Нестори Иранкунда
24
Пол Окон-Энгстлер
78′
22
Джэксон Ирвайн
Статистика
США
Австралия
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
10
5
Удары в створ
2
2
Угловые
7
4
Фолы
12
16
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
Боковой судья
Роберт Кемптер
(Германия)
Боковой судья
Кристиан Диц
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти