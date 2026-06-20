«Сделаем Америку снова великой». Как Почеттино вывел сборную США в плей-офф ЧМ

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Сборная США обыграла команду Австралии со счетом 2:0 во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу и обеспечила себе участие в плей-офф. О яркой игре американцев и их радужных перспективах на турнире — в материале ТАСС.
Сборная США продолжает восхищать футбольный мир. Вслед за разгромом команды Парагвая со счетом 4:1 американцы без особых проблем справились с австралийцами, которые удивили всех в первом туре победой над сборной Турции (2:0). Благодаря этим успехам американцы досрочно вышли в 1/16 финала домашнего чемпионата мира, повторив достижение других хозяев турнира — мексиканцев. При этом первую строчку в группе американцы пока не гарантировали, но вне всякого сомнения, они являются одной из лучших, если не лучшей командой старта соревнования.
Болельщики, привыкшие к более осторожной и порой невыразительной игре сборной, сегодня видят дерзкий, смелый и готовый сражаться за каждый мяч коллектив. И этот новый образ команды США на мировом первенстве вызывает неподдельный восторг и надежды на нечто большее, чем просто выход из группы.
Везет сильнейшим
Сборная США в игре против австралийцев с первых минут показала, что намерена диктовать условия. Она была быстрее и мощнее соперника, выиграв большинство единоборств в первом тайме. Мощная первая половина встречи становится уже визитной карточкой команды: именно в стартовые 45 минут американцы раскрывают свой потенциал, обрушивая на противника шквал атак и не давая ему опомниться. Так было со сборной Парагвая, так получилось и с командой Австралии.
Команда США контролировала игру, создавала моменты, но с голами ей в какой-то степени повезло. Первый мяч австралийцы забили сами себе: нелепый рикошет от защитника обернулся автоголом. Любопытно, что на этом турнире это уже второй мяч соперника американцев в собственные ворота.
Второй гол стал результатом удачи с рикошетом, но здесь уже был заметен активный вклад игрока американской сборной. Мяч после удара отскочил по непредсказуемой траектории и дезориентировал вратаря сборной Австралии Патрика Бича, а игрок команды США Алекс Фримэн оказался в нужном месте в нужное время. Два этих эпизода могли показаться случайными, но они стали логичным следствием давления, которое сборная США оказывала на соперника.
Американцы демонстрируют яркий, но при этом тактически гибкий футбол. В их атаках можно увидеть и дриблинг, и забросы, и фланговые кроссы, и тонкие комбинации. Есть и место для импровизации, что делает игру сборной разнообразной. Большая заслуга в этом принадлежит главному тренеру команды Маурисио Почеттино. Именно он сумел вдохнуть в сборную новую жизнь, объединить талантливых игроков в сплоченный коллектив, где каждый знает свою роль, но при этом имеет свободу для творчества. Под его руководством команда перестала бояться рисковать, начала играть смело и агрессивно, не теряя при этом дисциплины.
Почеттино ведет сборную США к историческому успеху
Почеттино был назначен на пост главного тренера сборной США в сентябре 2024 года. Это произошло после увольнения Грегга Берхалтера, под руководством которого команда не смогла выйти из группы на домашнем Кубке Америки. Перед Почеттино стояла непростая задача — подготовить сборную к домашнему чемпионату мира. Контракт с аргентинским специалистом заключили до конца текущего турнира, и он сразу заявил о своем намерении вывести футбол в стране на новый уровень.
Кажется, у него это получается. Сборная США впервые за 96 лет одержала две победы подряд на чемпионате мира, хотя нынешний турнир уже 12-й по счету, в котором принимает участие американская команда. Выиграть два матча подряд ей удавалось лишь на ЧМ-1930. Тогда были победы со счетом 3:0 над сборными Бельгии и Парагвая на групповом этапе. Тот турнир, ставший первым в истории чемпионатов мира, до сих пор остается самым успешным для американцев. Благодаря тем победам сборная США заняла третье место, уступив в полуфинале команде Аргентины со счетом 1:6.
Здесь есть важный нюанс: официального матча за бронзовые медали тогда не проводили. Однако Международная федерация футбола (ФИФА) впоследствии присвоила американцам третье место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей по сравнению с другим полуфиналистом, сборной Югославии. Сейчас, спустя почти сто лет, у Почеттино есть шанс улучшить результат и снова вывести сборную в мировой топ.
Шансы сборной Австралии на плей-офф
Что касается перспектив команды Австралии на текущем турнире, то они по-прежнему остаются неплохими. Благодаря яркой победе над сборной Турции у австралийцев сохраняются хорошие шансы на выход в плей-офф. Для этого им, скорее всего, будет достаточно ничьей в матче с командой Парагвая.
Австралийцы уже стали приятной неожиданностью ЧМ-2026: они заслужили право на борьбу за выход из группы своей сильной игрой против турецких футболистов и достойным вторым таймом в матче со сборной США, где они не развалились под давлением соперника, а старались отвечать атакой на атаку. Их упорство, самоотдача и умение бороться до последних секунд вызывают уважение. Кто знает, возможно, именно команда Австралии станет еще одной сенсацией этого чемпионата мира.
Маурисио Почеттино
Тони Попович
Кэмерон Берджесс
11′
Алекс Фримен
43′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
13
Тим Рим
3
Крис Ричардс
90+3′
4
Тайлер Адамс
17
Малик Тилльман
2
Сержиньо Дест
80′
6
Остон Трасти
5
Энтони Робинсон
56′
80′
23
Джо Скалли
8
Уэстон Маккенни
90′
7
Джованни Рейна
20
Фоларин Балогун
89′
90′
19
Хаджи Райт
9
Рикардо Пепи
74′
14
Себастиан Берхалтер
18
Патрик Бич
4
Джейкоб Итальяно
89′
5
Джордан Бос
16′
19
Гарри Суттар
89′
3
Алессандро Чиркати
32′
13
Эйден О`Нилл
7
Мэттью Леки
61′
20
Кристиан Вольпато
23
Нишан Велупиллай
46′
6
Джейсон Герия
9
Мохамед Туре
46′
8
Коннор Меткалф
21
Кэмерон Берджесс
46′
17
Нестори Иранкунда
24
Пол Окон-Энгстлер
78′
22
Джэксон Ирвайн
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
Боковой судья
Роберт Кемптер
(Германия)
Боковой судья
Кристиан Диц
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти