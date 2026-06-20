Булыкин: вылет Турции — самое главное разочарование ЧМ-2026

«Пока что вылет Турции — самое главное разочарование. Команда, которая должна была выходить в плей-офф, никуда не попадёт. Они в большинстве целый тайм не могли забить Парагваю.



Очень обидно для турецких футболистов и для всей страны, но это ещё не все сюрпризы на чемпионате мира. У Турции хорошие футболисты, поэтому не набрать ни одного очка и не забить ни одного гола в двух матчах — это очень разочаровывает», — сказал Булыкин Metaratings.ru.