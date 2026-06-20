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Булыкин: вылет Турции — самое главное разочарование ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о поражении национальной команды Турции от Парагвая и непопадании турецких футболистов в плей-офф чемпионата мира, который проходит в США, Мексике и Канаде.

Источник: Metaratings.ru

Сборная Турции уступила Парагваю со счётом 0:1 в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира. Таким образом, турки не вышли из группы.

«Пока что вылет Турции — самое главное разочарование. Команда, которая должна была выходить в плей-офф, никуда не попадёт. Они в большинстве целый тайм не могли забить Парагваю.

Очень обидно для турецких футболистов и для всей страны, но это ещё не все сюрпризы на чемпионате мира. У Турции хорошие футболисты, поэтому не набрать ни одного очка и не забить ни одного гола в двух матчах — это очень разочаровывает», — сказал Булыкин Metaratings.ru.

После двух туров Турция не набрала ни одного очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице группы D. В заключительном туре команда сыграет с США. Встреча состоится 26 июня, начало — в 05:00 по московскому времени.

Турция
0:1
Первый тайм: 0:1
Парагвай
Футбол, Чемпионат мира, Группа D
20.06.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
Levi's Stadium
Главные тренеры
Винченцо Монтелла
Густаво Альфаро
Голы
Парагвай
Матиас Галарса
(Хулио Энкисо)
2′
Составы команд
Турция
23
Угурджан Чакыр
18
Мерт Мюльдюр
11
Кенан Йылдыз
8
Арда Гюлер
3
Мерих Демирал
10
Хакан Чалханоглу
20
Ферди Кадиоглу
70′
13
Эрен Элмали
71′
19
Юнус Акгюн
60′
26
Джан Узун
7
Керем Актюркоглу
46′
21
Барыш Йылмаз
14
Абдюлкерим Бардакджы
86′
6
Оркун Кекчю
16
Исмаил Юкшек
60′
9
Дениз Гюль
Парагвай
12
Орландо Хиль
6
Хуниор Алонсо
10
Мигель Альмирон
45+3′
15
Густаво Гомес
3
Омар Альдерете
14
Андрес Кубас
4
Хуан Хосе Касерес
81′
26
Алехандро Майдана
23
Матиас Галарса
4′
90′
13
Хосе Канале
8
Диего Гомес
67′
2
Густаво Веласкес
25
Исидро Питта
46′
16
Дамиан Бобадилья
19
Хулио Энкисо
90′
21
Габриэль Авалос
Статистика
Турция
Парагвай
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
32
7
Удары в створ
5
2
Угловые
12
0
Фолы
14
15
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Сальвадор)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти