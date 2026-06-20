Булыкин: вылет Турции — самое главное разочарование ЧМ-2026

Сборная Турции уступила Парагваю со счётом 0:1 в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира. Таким образом, турки не вышли из группы.
«Пока что вылет Турции — самое главное разочарование. Команда, которая должна была выходить в плей-офф, никуда не попадёт. Они в большинстве целый тайм не могли забить Парагваю.
Очень обидно для турецких футболистов и для всей страны, но это ещё не все сюрпризы на чемпионате мира. У Турции хорошие футболисты, поэтому не набрать ни одного очка и не забить ни одного гола в двух матчах — это очень разочаровывает», — сказал Булыкин Metaratings.ru.
После двух туров Турция не набрала ни одного очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице группы D. В заключительном туре команда сыграет с США. Встреча состоится 26 июня, начало — в 05:00 по московскому времени.
Винченцо Монтелла
Густаво Альфаро
Матиас Галарса
(Хулио Энкисо)
2′
23
Угурджан Чакыр
18
Мерт Мюльдюр
11
Кенан Йылдыз
8
Арда Гюлер
3
Мерих Демирал
10
Хакан Чалханоглу
20
Ферди Кадиоглу
70′
13
Эрен Элмали
71′
19
Юнус Акгюн
60′
26
Джан Узун
7
Керем Актюркоглу
46′
21
Барыш Йылмаз
14
Абдюлкерим Бардакджы
86′
6
Оркун Кекчю
16
Исмаил Юкшек
60′
9
Дениз Гюль
12
Орландо Хиль
6
Хуниор Алонсо
10
Мигель Альмирон
45+3′
15
Густаво Гомес
3
Омар Альдерете
14
Андрес Кубас
4
Хуан Хосе Касерес
81′
26
Алехандро Майдана
23
Матиас Галарса
4′
90′
13
Хосе Канале
8
Диего Гомес
67′
2
Густаво Веласкес
25
Исидро Питта
46′
16
Дамиан Бобадилья
19
Хулио Энкисо
90′
21
Габриэль Авалос
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Сальвадор)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти