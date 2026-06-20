Футболист РПЛ установил на ЧМ-2026 сразу два рекорда: круче защитника «Динамо» пока не выступил никто

Парагвай неожиданно оформил сухую победу над Турцией (1:0) во втором туре группового этапа чемпионата мира. Южноамериканцы с конца первого тайма действовали в меньшинстве, но все равно не пропустили и удержали победный счет. Несмотря на 32 удара от турков, по-настоящему убойных моментов у ворот парагвайцев было не так много.
Одним из наиболее полезных на поле у Парагвая оказался защитник московского «Динамо» Хуан Касерес.
Касерес оказался одним из лучших в матче против Турции
26-летний правый защитник провел на поле 81 минуту, но все равно успел стать лучшим в матче сразу по нескольким показателям. По данным Opta, Касерес оформил целых девять отборов (из 12 попыток) и выиграл 17 из 24 единоборств, став с отрывом лучшим в матче по обоим параметрам.
Оба показателя являются не только лучшими в матче, но и рекордными на этом чемпионате мира. Пока никто не отбирал мяч так часто и не выигрывал так много единоборств. Примечательно, что на старте турнира рекорд по отборам держал другой футболист РПЛ — левый защитник «Зенита» бразилец Дуглас Сантос: в первом туре он оформил семь отборов против Марокко (1:1) и до перформанса Касереса удерживал лидерство.
При этом Касерес в игре с Турцией выделился и другими показателями. К примеру, стал вторым по выигранным верховым дуэлям (пять), а в первом тайме даже имел хороший момент, чтобы отличиться. На 37-й минуте защитник подключился к контратаке и мощно пробил из штрафной. Правда, Хуан лупил с достаточно острого угла, и вратарь турков справился с этим выстрелом.
Статистический портал Whoscored даже посчитал Касереса лучшим игроком матча — присвоил ему рейтинг 8,7. Правда, на выбор официально лучшего футболиста встречи это не повлияло. ФИФА наградила автора единственного гола — полузащитника Матиаса Галарсу.
Касерес показал топ-уровень, хотя на его фланге действовал один из опаснейших футболистов турецкой сборной — вингер «Ювентуса» Кенан Йылдыз. Сам Хуан после игры посмеялся над молодым нападающим: «Когда мне становилось скучно, я отдавал мяч Йылдызу, а потом забирал его обратно».
Против США тоже был одним из лучших в составе Парагвая
Благодаря победе над турками парагвайцы сохранили шансы на выход из группы. После двух туров у них три очка — столько у Австралии, которая идет на второй строчке и опережает южноамериканцев из-за лучшей разницы мячей. В последнем туре команды сойдутся в очном матче.
После первого игрового дня вряд ли кто-то ожидал от Парагвая борьбы за плей-офф. Сборная без шансов проиграла США (1:4). Несмотря на разгром, Касерес выделился среди партнеров и в той игре. Хуан вместе с еще одним парагвайцем Адрианом Кубасом стал лучшим по отборам мяча (по пять), а по предпринятым отборам оказался с запасом лучшим — восемь.
Также в игре с США он вошел в топ-3 по выносам (семь) и оказался лучшим в составе Парагвая по касаниям мяча (60). Конечно, это не помогло южноамериканцам добиться положительного результата, но своей игрой Касерес точно запомнился.
В минувшем клубном сезоне он провел 31 игру во всех турнирах за «Динамо», отметился одним голом и семью результативными передачами.
Винченцо Монтелла
Густаво Альфаро
Матиас Галарса
(Хулио Энкисо)
2′
23
Угурджан Чакыр
18
Мерт Мюльдюр
11
Кенан Йылдыз
8
Арда Гюлер
3
Мерих Демирал
10
Хакан Чалханоглу
20
Ферди Кадиоглу
70′
13
Эрен Элмали
71′
19
Юнус Акгюн
60′
26
Джан Узун
7
Керем Актюркоглу
46′
21
Барыш Йылмаз
14
Абдюлкерим Бардакджы
86′
6
Оркун Кекчю
16
Исмаил Юкшек
60′
9
Дениз Гюль
12
Орландо Хиль
6
Хуниор Алонсо
10
Мигель Альмирон
45+3′
15
Густаво Гомес
3
Омар Альдерете
14
Андрес Кубас
4
Хуан Хосе Касерес
81′
26
Алехандро Майдана
23
Матиас Галарса
4′
90′
13
Хосе Канале
8
Диего Гомес
67′
2
Густаво Веласкес
25
Исидро Питта
46′
16
Дамиан Бобадилья
19
Хулио Энкисо
90′
21
Габриэль Авалос
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Сальвадор)
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