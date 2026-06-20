Футболист РПЛ установил на ЧМ-2026 сразу два рекорда: круче защитника «Динамо» пока не выступил никто

Оба показателя являются не только лучшими в матче, но и рекордными на этом чемпионате мира. Пока никто не отбирал мяч так часто и не выигрывал так много единоборств. Примечательно, что на старте турнира рекорд по отборам держал другой футболист РПЛ — левый защитник «Зенита» бразилец Дуглас Сантос: в первом туре он оформил семь отборов против Марокко (1:1) и до перформанса Касереса удерживал лидерство.