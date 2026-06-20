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Футболист РПЛ установил на ЧМ-2026 сразу два рекорда: круче защитника «Динамо» пока не выступил никто

Чем он так впечатлил?

Источник: Getty Images

Парагвай неожиданно оформил сухую победу над Турцией (1:0) во втором туре группового этапа чемпионата мира. Южноамериканцы с конца первого тайма действовали в меньшинстве, но все равно не пропустили и удержали победный счет. Несмотря на 32 удара от турков, по-настоящему убойных моментов у ворот парагвайцев было не так много.

Одним из наиболее полезных на поле у Парагвая оказался защитник московского «Динамо» Хуан Касерес.

Касерес оказался одним из лучших в матче против Турции

26-летний правый защитник провел на поле 81 минуту, но все равно успел стать лучшим в матче сразу по нескольким показателям. По данным Opta, Касерес оформил целых девять отборов (из 12 попыток) и выиграл 17 из 24 единоборств, став с отрывом лучшим в матче по обоим параметрам.

Оба показателя являются не только лучшими в матче, но и рекордными на этом чемпионате мира. Пока никто не отбирал мяч так часто и не выигрывал так много единоборств. Примечательно, что на старте турнира рекорд по отборам держал другой футболист РПЛ — левый защитник «Зенита» бразилец Дуглас Сантос: в первом туре он оформил семь отборов против Марокко (1:1) и до перформанса Касереса удерживал лидерство.

При этом Касерес в игре с Турцией выделился и другими показателями. К примеру, стал вторым по выигранным верховым дуэлям (пять), а в первом тайме даже имел хороший момент, чтобы отличиться. На 37-й минуте защитник подключился к контратаке и мощно пробил из штрафной. Правда, Хуан лупил с достаточно острого угла, и вратарь турков справился с этим выстрелом.

Статистический портал Whoscored даже посчитал Касереса лучшим игроком матча — присвоил ему рейтинг 8,7. Правда, на выбор официально лучшего футболиста встречи это не повлияло. ФИФА наградила автора единственного гола — полузащитника Матиаса Галарсу.

Касерес показал топ-уровень, хотя на его фланге действовал один из опаснейших футболистов турецкой сборной — вингер «Ювентуса» Кенан Йылдыз. Сам Хуан после игры посмеялся над молодым нападающим: «Когда мне становилось скучно, я отдавал мяч Йылдызу, а потом забирал его обратно».

Против США тоже был одним из лучших в составе Парагвая

Благодаря победе над турками парагвайцы сохранили шансы на выход из группы. После двух туров у них три очка — столько у Австралии, которая идет на второй строчке и опережает южноамериканцев из-за лучшей разницы мячей. В последнем туре команды сойдутся в очном матче.

После первого игрового дня вряд ли кто-то ожидал от Парагвая борьбы за плей-офф. Сборная без шансов проиграла США (1:4). Несмотря на разгром, Касерес выделился среди партнеров и в той игре. Хуан вместе с еще одним парагвайцем Адрианом Кубасом стал лучшим по отборам мяча (по пять), а по предпринятым отборам оказался с запасом лучшим — восемь.

Также в игре с США он вошел в топ-3 по выносам (семь) и оказался лучшим в составе Парагвая по касаниям мяча (60). Конечно, это не помогло южноамериканцам добиться положительного результата, но своей игрой Касерес точно запомнился.

В минувшем клубном сезоне он провел 31 игру во всех турнирах за «Динамо», отметился одним голом и семью результативными передачами.

Турция
0:1
Первый тайм: 0:1
Парагвай
Футбол, Чемпионат мира, Группа D
20.06.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
Levi's Stadium
Главные тренеры
Винченцо Монтелла
Густаво Альфаро
Голы
Парагвай
Матиас Галарса
(Хулио Энкисо)
2′
Составы команд
Турция
23
Угурджан Чакыр
18
Мерт Мюльдюр
11
Кенан Йылдыз
8
Арда Гюлер
3
Мерих Демирал
10
Хакан Чалханоглу
20
Ферди Кадиоглу
70′
13
Эрен Элмали
71′
19
Юнус Акгюн
60′
26
Джан Узун
7
Керем Актюркоглу
46′
21
Барыш Йылмаз
14
Абдюлкерим Бардакджы
86′
6
Оркун Кекчю
16
Исмаил Юкшек
60′
9
Дениз Гюль
Парагвай
12
Орландо Хиль
6
Хуниор Алонсо
10
Мигель Альмирон
45+3′
15
Густаво Гомес
3
Омар Альдерете
14
Андрес Кубас
4
Хуан Хосе Касерес
81′
26
Алехандро Майдана
23
Матиас Галарса
4′
90′
13
Хосе Канале
8
Диего Гомес
67′
2
Густаво Веласкес
25
Исидро Питта
46′
16
Дамиан Бобадилья
19
Хулио Энкисо
90′
21
Габриэль Авалос
Статистика
Турция
Парагвай
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
32
7
Удары в створ
5
2
Угловые
12
0
Фолы
14
15
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Сальвадор)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти