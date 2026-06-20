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Сборная Нидерландов разгромила шведов в матче чемпионата мира по футболу

Встреча завершилась со счетом 5:1.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Сборная Нидерландов со счетом 5:1 обыграла команду Швеции в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Хьюстоне (штат Техас, США).

В составе победителей голы забили Брайан Бробби (5-я, 17-я минуты), Коди Гакпо (47, 54) и Крисенсио Саммервилл (89). У шведов отличился Антони Эланга (59).

Сборная Нидерландов набрала 4 очка и возглавила группу F, шведы располагаются на втором месте с 3 очками. Далее идут сборные Японии (1 очко) и Туниса (0), их очный матч пройдет утром 21 июня по московскому времени.

В заключительном туре сборная Нидерландов сыграет с командой Туниса, шведы встретятся с японцами. Обе игры пройдут в ночь на 26 июня.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.

Нидерланды
5:1
Первый тайм: 2:0
Швеция
Футбол, Чемпионат мира, Группа F
20.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
NRG Stadium, 68777 зрителей
Главные тренеры
Роналд Куман
Грэм Поттер
Голы
Нидерланды
Брайан Бробби
(Коди Гакпо)
5′
Брайан Бробби
(Дензел Дюмфрис)
17′
Коди Гакпо
(Дензел Дюмфрис)
47′
Коди Гакпо
(Крисенсио Саммервилл)
54′
Крисенсио Саммервилл
(Мемфис Депай)
89′
Швеция
Энтони Эланга
(Александер Исак)
59′
Составы команд
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
22
Дензел Дюмфрис
15
Микки ван де Вен
8
Райан Гравенберх
6
Ян Пол ван Хекке
4
Виргил ван Дейк
14
Тиджани Рейндерс
59′
16
Гус Тил
21
Френки де Йонг
59′
20
Тен Копмейнерс
19
Брайан Бробби
72′
10
Мемфис Депай
18
Дониэлл Мален
46′
24
Крисенсио Саммервилл
11
Коди Гакпо
90′
17
Ноа Ланг
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
4
Исак Хин
17
Виктор Дьекереш
9
Александер Исак
21
Александр Бернхардссон
55′
11
Энтони Эланга
5
Габриэль Гудмундссон
53′
90′
25
Эллиот Строуд
16
Йеспер Чельстрем
56′
7
Лукас Бергвалль
80′
10
Беньямин Нюгрен
56′
22
Бесфорт Зенели
18
Ясин Айяри
75′
79′
26
Таха Али
Статистика
Нидерланды
Швеция
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
10
15
Удары в створ
7
7
Угловые
2
4
Фолы
9
12
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Боковой судья
Стюарт Берт
(Англия)
Боковой судья
Джеймс Мейнворинг
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти