Нидерланды проснулись! И разгромили хваленых шведов на ЧМ-2026

Сборная Нидерландов по футболу разгромила команду Швеции в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча в Хьюстоне (США) завершилась со счетом 5:1 и стала холодным душем для скандинавского коллектива, который перед стартом мундиаля называли одной из «темных лошадок» долгожданного турнира.
РИА Новости Спорт рассказывает о главных событиях европейского противостояния в Техасе.
У Нидерландов все не по плану
Потому что «оранжевые» потеряли очки в матче с японцами, дважды ведя в счете (2:2). Почему это плохо? При условии, что «самураи» — не самый грозный соперник команды Рональда Кумана по квартету F, ничья с Японией могла серьезно сказаться на перспективах нидерландцев в плей-офф, куда они могли выйти со второго, а то и с третьего места.
Сегодня им предстояло встретиться со сборной Швеции, которая после ухода Златана Ибрагимовича не раз обновлялась и сейчас достигла если не прайма, то его подобия. Чего стоит только атака с двумя звездными форвардами из Англии — новоиспеченным чемпионом страны из «Арсенала» Виктором Дьекерешем и Александером Исаком из «Ливерпуля». Они, как и оформивший дубль Ясин Айяри, помогли разгромно победить в первом матче против Туниса (1:5), после которого африканцы расстались с главным тренером.
Что удивительно, даже в свете таких разных результатов в начале мундиаля нидерландцы по коэффициентам остались фаворитом матча. И этот статус оправдали.
Швеция провалилась
Возможно, успех против Туниса так сказался на скандинавах… Однако в Хьюстоне у них совсем ничего не получилось. Было несколько неплохих моментов у ворот Барта Вербрюггена, даже два мяча смогли забить (один из которых, правда, пришлось отменить из-за офсайда). В остальном — жуткие косяки обороны и достаточно будничная победа сборной Нидерландов, которая смогла сделать правильные выводы после осечки с японцами.
Для начала отметим форварда «оранжевых» Брайана Бробби. Игрок «Сандерленда» на пятой и 17-й минутах забил два почти одинаковых гола. Прострел с фланга — тычок в пустые ворота. Как под копирку во втором тайме замкнул мощный пас на пустые ворота уже Коди Гакпо, одноклубник Исака. Прошло несколько минут, и Гакпо оформил дубль — тут уже нападающий «Ливерпуля» обыграл защитника и прошил ближний угол. 4:0 к 55-й минуте!
Шведы постарались сохранить лицо: это Антони Эланга на 59-й минуте реализовал выход один на один после паса на ход от Исака. Как будто разгром, но не трагичный… Все стало хуже, когда пятый влетел от Крисенсио Саммервилла, а голевую ему отдал ветеран «оранжевых» Мемфис Депай. Оба творца последнего гола в матче вышли на замену и на 89-й приговорили хваленых шведов. Которые — удивительно! — проиграли с тем же счетом, с каким победили несколькими днями ранее.
Расклады в группе F
С Нидерландами все понятно. Четыре очка в двух матчах и встреча в третьем туре со слабеньким Тунисом (25 июня). Маловероятно, что «оранжевые» снова потеряют очки и упустят лидерство в своей группе.
А вот со шведами расклад куда сложнее. В случае победы Японии над Тунисом через несколько часов скандинавов ждет 25-го числа решающий бой против «самураев» (пока в активе одно очко, но может стать четыре). Учитывая разницу по очкам (Швеция — 3), «желто-синим» желательно побеждать, ведь в случае ничьей с азиатами они станут третьими. Впрочем, с четырьмя очками в копилке с третьего места можно прорваться в плей-офф… Но к чему эта нервотрепка?
Роналд Куман
Грэм Поттер
Брайан Бробби
(Коди Гакпо)
5′
Брайан Бробби
(Дензел Дюмфрис)
17′
Коди Гакпо
(Дензел Дюмфрис)
47′
Коди Гакпо
(Крисенсио Саммервилл)
54′
Крисенсио Саммервилл
(Мемфис Депай)
89′
Энтони Эланга
(Александер Исак)
59′
1
Барт Вербрюгген
22
Дензел Дюмфрис
15
Микки ван де Вен
8
Райан Гравенберх
6
Ян Пол ван Хекке
4
Виргил ван Дейк
14
Тиджани Рейндерс
59′
16
Гус Тил
21
Френки де Йонг
59′
20
Тен Копмейнерс
19
Брайан Бробби
72′
10
Мемфис Депай
18
Дониэлл Мален
46′
24
Крисенсио Саммервилл
11
Коди Гакпо
90′
17
Ноа Ланг
23
Кристоффер Нордфельдт
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
4
Исак Хин
17
Виктор Дьекереш
9
Александер Исак
21
Александр Бернхардссон
55′
7
Лукас Бергвалль
80′
5
Габриэль Гудмундссон
53′
90′
25
Эллиот Строуд
16
Йеспер Чельстрем
55′
22
Бесфорт Зенели
10
Беньямин Нюгрен
55′
11
Энтони Эланга
18
Ясин Айяри
75′
79′
26
Таха Али
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Боковой судья
Стюарт Берт
(Англия)
Боковой судья
Джеймс Мейнворинг
(Англия)
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- Вошел в игру
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- Вторая желтая карточка
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- Капитан команды
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- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти