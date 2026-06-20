Нидерланды проснулись! И разгромили хваленых шведов на ЧМ-2026

А вот со шведами расклад куда сложнее. В случае победы Японии над Тунисом через несколько часов скандинавов ждет 25-го числа решающий бой против «самураев» (пока в активе одно очко, но может стать четыре). Учитывая разницу по очкам (Швеция — 3), «желто-синим» желательно побеждать, ведь в случае ничьей с азиатами они станут третьими. Впрочем, с четырьмя очками в копилке с третьего места можно прорваться в плей-офф… Но к чему эта нервотрепка?