Канчельскис назвал причины разгромного поражения Швеции от Нидерландов на ЧМ-2026

«Шведы не думали, что нидерландцы начнут так играть. Практически все голы были забиты с фланговых передач. Шведам надо было это проанализировать и сделать на этом акцент. Их самоуверенность после первой победы тоже повлияла на отрицательный результат. В целом, сейчас 90 процентов голов забивается через фланги. Нужно было их нейтрализовать, хотя бы попытаться», — сказал Канчельскис «СЭ».