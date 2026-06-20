Гакпо признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Нидерланды — Швеция

Игра прошла в субботу, 20 июня, на «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США) и завершилась победой нидерландцев со счетом 5:1. 27-летний Гакпо оформил дубль и отметился результативной передачей. Он довел число голов за национальную команду до 23.
Сборная Нидерландов набрала 4 очка и возглавила таблицу группы F. В 3-м туре группового турнира ЧМ-2026 нидерландцы 26 июня сыграют с Тунисом.
Футбол, Чемпионат мира, Группа F
20.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
NRG Stadium, 68777 зрителей
Главные тренеры
Роналд Куман
Грэм Поттер
Голы
Нидерланды
Брайан Бробби
(Коди Гакпо)
5′
Брайан Бробби
(Дензел Дюмфрис)
17′
Коди Гакпо
(Дензел Дюмфрис)
47′
Коди Гакпо
(Крисенсио Саммервилл)
54′
Крисенсио Саммервилл
(Мемфис Депай)
89′
Швеция
Энтони Эланга
(Александер Исак)
59′
Составы команд
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
22
Дензел Дюмфрис
15
Микки ван де Вен
8
Райан Гравенберх
6
Ян Пол ван Хекке
4
Виргил ван Дейк
14
Тиджани Рейндерс
59′
16
Гус Тил
21
Френки де Йонг
59′
20
Тен Копмейнерс
19
Брайан Бробби
72′
10
Мемфис Депай
18
Дониэлл Мален
46′
24
Крисенсио Саммервилл
11
Коди Гакпо
90′
17
Ноа Ланг
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
4
Исак Хин
17
Виктор Дьекереш
9
Александер Исак
21
Александр Бернхардссон
55′
7
Лукас Бергвалль
80′
5
Габриэль Гудмундссон
53′
90′
25
Эллиот Строуд
16
Йеспер Чельстрем
55′
22
Бесфорт Зенели
10
Беньямин Нюгрен
55′
11
Энтони Эланга
18
Ясин Айяри
75′
79′
26
Таха Али
Статистика
Нидерланды
Швеция
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
10
16
Удары в створ
7
8
Угловые
2
5
Фолы
9
12
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Боковой судья
Стюарт Берт
(Англия)
Боковой судья
Джеймс Мейнворинг
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти