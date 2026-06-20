Гакпо признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Нидерланды — Швеция

Игра прошла в субботу, 20 июня, на «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США) и завершилась победой нидерландцев со счетом 5:1. 27-летний Гакпо оформил дубль и отметился результативной передачей. Он довел число голов за национальную команду до 23.