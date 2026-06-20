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Нойер установил рекорд по числу матчей на чемпионатах мира среди вратарей

Голкипер сборной Германии проводит 21-ю игру на мировых первенствах.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Футболист сборной Германии Мануэль Нойер повторил рекорд по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира среди вратарей. Он вышел на поле в игре второго тура группового этапа против команды Кот-д’Ивуара.

Данная встреча стала для Нойера 21-й на чемпионатах мира. Он превзошел достижение, которое до этого принадлежало победителю чемпионата мира 2018 года в составе сборной Франции Уго Льорису.

Нойеру 40 лет. Вратарь с 2011 года выступает за мюнхенскую «Баварию». Вместе с командой он 13 раз стал чемпионом Германии, 7 раз — победителем суперкубка страны, 6 раз — обладателем Кубка Германии, 2 раза — триумфатором Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира. В составе сборной Германии футболист выиграл чемпионат мира (2014) и завоевал бронзу мирового первенства (2010).

Чемпионат мира завершится 19 июля.

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