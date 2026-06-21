Бразилец Рафинья пропустит последний матч группового этапа ЧМ

В ночь на субботу сборная Бразилии одержала разгромную победу над командой Гаити со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Рафинья получил травму и был заменен на 40-й минуте. По информации источника, обследование выявило у игрока мышечное повреждение правого бедра, но он должен быть готов к матчу 1/16 финала.