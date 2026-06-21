Онищенко оценил риск распространения Эболы из-за футболистов ДР Конго на ЧМ-2026

Нынешняя вспышка Эболы началась 15 мая в ДРК и соседней Уганде. Ее эпицентр находится в провинции Итури. На текущий день по количеству смертей и числу заболевших она уступает лишь трем эпидемиям этого опасного заболевания, которые произошли в Африке за последние 50 лет. Количество лабораторно подтвержденных смертей от Эболы составляет 232, число инфицированных — 896.