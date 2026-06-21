Мэр Лос-Анджелеса объявила ЧС из-за пожара на складе во время ЧМ

«Хотя пожарная служба Лос-Анджелеса продолжает добиваться прогресса, это крупный инцидент, затрагивающий несколько ведомств. Я объявляю чрезвычайную ситуацию, чтобы у города были все необходимые ресурсы для продолжения операции и защиты жителей», — говорится в заявлении мэра города.