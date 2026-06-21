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Нагельсман — о матче с Кот-д’Ивуаром: «Каждый игрок сборной Германии ощутил свою значимость, это командная победа»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал победу над Кот-д’Ивуаром (2:1) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026.

Источник: Sport24

"Нам понадобилось несколько минут, чтобы войти в ритм. После хорошего отрезка мы пропустили гол после, казалось бы, безобидной атаки. Но мы хорошо отыгрались. Я очень горжусь игроками, вышедшими на замену. Все проделали фантастическую работу.

Дениз забил два великолепных гола, он просто прирожденный нападающий. Он забил два блестящих гола без колебаний. Он точно знает, куда бить, а победный гол был невероятным. Это был эмоциональный момент.

Каждый игрок сегодня почувствовал свою значимость — команда заслужила эту победу. В конце игра была очень открытой, но это нормально, мы хотели победить. Следующий шаг — выиграть матч против Эквадора, а затем приступить к выполнению предстоящих задач", — приводит слова Нагельсмана пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Напомним, Германия стала третьей сборной, вышедшей в плей-офф ЧМ-2026. Ранее досрочно из группы вышли Мексика и США.

Германия
2:1
Первый тайм: 0:1
Кот-д`Ивуар
Футбол, Чемпионат мира, Группа E
20.06.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
BMO Field, 43036 зрителей
Главные тренеры
Юлиан Нагельсманн
Эмерсе Фаэ
Голы
Германия
Дениз Ундав
(Надим Амири)
68′
Дениз Ундав
(Феликс Нмеча)
90+4′
Кот-д`Ивуар
Франк Кессье
30′
Составы команд
Германия
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
17
Флориан Вирц
4
Джонатан Та
23
Феликс Нмеча
19
Лерой Сане
60′
20
Надим Амири
10
Джамал Мусиала
60′
9
Джейми Левелинг
7
Кай Хаверц
85′
8
Леон Горецка
15
Нико Шлоттербек
46′
2
Антонио Рюдигер
5
Александр Павлович
60′
26
Дениз Ундав
Кот-д`Ивуар
1
Яхья Фофана
3
Гислен Конан
7
Одилон Коссуну
20
Эммануэль Агбаду
8
Франк Кессье
19
Крист Инао Оулаи
5
Уилфрид Синго
82′
17
Гела Дуэ
15
Амад Диалло
75′
6
Секо Фофана
26
Ян Диоманде
85′
19
Николя Пепе
9
Анж-Йоан Бонни
75′
10
Симон Адингра
18
Ибраим Сангаре
75′
22
Эванн Гессан
Статистика
Германия
Кот-д`Ивуар
Удары (всего)
16
9
Удары в створ
7
2
Угловые
8
3
Фолы
5
7
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Габриэль Бенитес Мареко
(Парагвай)
Боковой судья
Эдуардо Кардосо
(Парагвай)
Боковой судья
Мильсиадес Сальдивар
(Парагвай)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти