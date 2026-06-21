Нагельсман — о матче с Кот-д’Ивуаром: «Каждый игрок сборной Германии ощутил свою значимость, это командная победа»

"Нам понадобилось несколько минут, чтобы войти в ритм. После хорошего отрезка мы пропустили гол после, казалось бы, безобидной атаки. Но мы хорошо отыгрались. Я очень горжусь игроками, вышедшими на замену. Все проделали фантастическую работу.