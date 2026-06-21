Ундав — о победном дубле Кот-д’Ивуару: «Стараюсь получать удовольствие»

Сейчас у нас многое получается. Я пользуюсь этой удачной серией и стараюсь получать от нее удовольствие. Команда и тренерский штаб сейчас очень облегчают мне задачу. Это придает мне уверенности перед предстоящими матчами", — приводит слова Ундава пресс-служба Немецкого футбольного союза.