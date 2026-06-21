Вратарь сборной Кюрасао побил рекорд чемпионатов мира по сейвам за матч

В ночь на воскресенье дебютант чемпионатов мира сборная Кюрасао сыграла вничью с командой Эквадора (0:0) в матче второго тура группового этапа турнира, которое проходит в США, Канаде и Мексике. Ром отразил 15 ударов, что стало рекордом чемпионатов мира без учета матчей с дополнительным временем. Голкипер был признан лучшим игроком встречи. С учетом дополнительного времени рекорд принадлежит американцу Тиму Ховарду (16 сейвов).