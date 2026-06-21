Вратарь сборной Кюрасао побил рекорд чемпионатов мира по сейвам за матч

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Голкипер сборной Кюрасао по футболу Элой Ром побил рекорд чемпионатов мира по количеству отраженных ударов за один матч, сообщает статистическая платформа Opta в соцсети Х.
В ночь на воскресенье дебютант чемпионатов мира сборная Кюрасао сыграла вничью с командой Эквадора (0:0) в матче второго тура группового этапа турнира, которое проходит в США, Канаде и Мексике. Ром отразил 15 ударов, что стало рекордом чемпионатов мира без учета матчей с дополнительным временем. Голкипер был признан лучшим игроком встречи. С учетом дополнительного времени рекорд принадлежит американцу Тиму Ховарду (16 сейвов).
Рому 37 лет, он представляет клуб «Майами» из второй по силе американской лиги. На его счету 72 матча за национальную команду, эта встреча стала для него 28-й без пропущенных мячей.
Чемпионат мира завершится 19 июля.
Себастьян Беккасесе
Дик Адвокат
1
Эрнан Галиндес
3
Пьеро Инкапье
6
Вильян Пачо
15
Педро Вите
23
Мойсес Кайседо
19
Гонсало Плата
13
Эннер Валенсия
21
Алан Франко
83′
17
Анхело Пресиадо
9
Джон Йебоа
89′
16
Хорди Кайседо
7
Первис Эступиньян
70′
20
Нильсон Ангуло
5
Хорди Альсивар
38′
46′
11
Кевин Родригес
1
Элой Ром
20
Джошуа Бренет
18
Армандо Обиспо
3
Юрин Гари
75′
5
Шерел Флоранус
10
Леандро Бакуна
39′
24
Деверон Фонвилль
76′
4
Рошон ван Эйма
21
Тахит Чонг
76′
16
Джеарл Маргарита
7
Жуниньо Бакуна
53′
75′
14
Кенджи Горре
9
Юрген Локадиа
83′
19
Джервейн Кастанер
90+1′
8
Ливано Комененсия
56′
84′
6
Годфрид Ромератоэ
Главный судья
Ма Нин
(Китай)
Боковой судья
Сауд Аль-Макалех
(Катар)
Боковой судья
Чжоу Фэй
(Китай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти