Адвокат не сдержал слез после первой в истории ничьи сборной Кюрасао на ЧМ

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Прославленный голландский тренер Дик Адвокат, тренирующий сборную Кюрасао по футболу, не смог в субботу сдержать слез после того, как его команда впервые в истории отстояла ничью в матче чемпионата мира, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
Игра между сборными Эквадора и Кюрасао проходила в американском городе Канзас-Сити и завершилась со счетом 0:0. Героем встречи стал вратарь островитян Элой Ром, отразивший 15 ударов в створ ворот.
После матча камера на несколько секунд показала 78-летнего тренера, который прослезился. Он также аплодировал своим футболистам, а затем обнимался с членами тренерского штаба.
Дик Адвокат тренировал санкт-петербургский «Зенит» с 2006 по 2009 годы, а с 2010 по 2012 годы возглавлял сборную России.
Себастьян Беккасесе
Дик Адвокат
1
Эрнан Галиндес
3
Пьеро Инкапье
6
Вильян Пачо
15
Педро Вите
23
Мойсес Кайседо
19
Гонсало Плата
13
Эннер Валенсия
21
Алан Франко
83′
17
Анхело Пресиадо
9
Джон Йебоа
89′
16
Хорди Кайседо
7
Первис Эступиньян
70′
20
Нильсон Ангуло
5
Хорди Альсивар
38′
46′
11
Кевин Родригес
1
Элой Ром
20
Джошуа Бренет
18
Армандо Обиспо
3
Юрин Гари
75′
5
Шерел Флоранус
10
Леандро Бакуна
39′
24
Деверон Фонвилль
76′
4
Рошон ван Эйма
21
Тахит Чонг
76′
16
Джеарл Маргарита
7
Жуниньо Бакуна
53′
75′
14
Кенджи Горре
9
Юрген Локадиа
83′
19
Джервейн Кастанер
90+1′
8
Ливано Комененсия
56′
84′
6
Годфрид Ромератоэ
Главный судья
Ма Нин
(Китай)
Боковой судья
Сауд Аль-Макалех
(Катар)
Боковой судья
Чжоу Фэй
(Китай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти