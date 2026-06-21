Адвокат не сдержал слез после первой в истории ничьи сборной Кюрасао на ЧМ

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Прославленный голландский тренер Дик Адвокат, тренирующий сборную Кюрасао по футболу, не смог в субботу сдержать слез после того, как его команда впервые в истории отстояла ничью в матче чемпионата мира, обратил внимание корреспондент РИА Новости.