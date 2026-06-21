Нагельсман оценил возможность выхода Ундава в стартовом составе сборной Германии

«Мы обсудим это — в тренерском штабе, с Денизом. Можно также аргументировать, что он остается в этом потоке и помогает нам как джокер. Я также думаю, что сейчас он доволен тем, как все для него складывается. Он очень хорошо справляется. Мы рады, что он у нас есть. Он невероятно умен в штрафной», — приводит слова Нагельсмана Sky Sport.