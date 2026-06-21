Нагельсман оценил возможность выхода Ундава в стартовом составе сборной Германии

В матче с Кот-д’Ивуаром (2:1) 29-летний футболист оформил дубль. На его счету 3 мяча и 2 ассиста в двух матчах ЧМ-2026. В обеих играх он выходил на замену.
«Мы обсудим это — в тренерском штабе, с Денизом. Можно также аргументировать, что он остается в этом потоке и помогает нам как джокер. Я также думаю, что сейчас он доволен тем, как все для него складывается. Он очень хорошо справляется. Мы рады, что он у нас есть. Он невероятно умен в штрафной», — приводит слова Нагельсмана Sky Sport.
Футбол, Чемпионат мира, Группа E
20.06.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
BMO Field, 43036 зрителей
Главные тренеры
Юлиан Нагельсманн
Эмерсе Фаэ
Голы
Германия
Дениз Ундав
(Надим Амири)
68′
Дениз Ундав
(Феликс Нмеча)
90+4′
Кот-д`Ивуар
Франк Кессье
30′
Составы команд
Германия
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
17
Флориан Вирц
4
Джонатан Та
23
Феликс Нмеча
19
Лерой Сане
60′
20
Надим Амири
10
Джамал Мусиала
60′
9
Джейми Левелинг
7
Кай Хаверц
85′
8
Леон Горецка
15
Нико Шлоттербек
46′
2
Антонио Рюдигер
5
Александр Павлович
60′
26
Дениз Ундав
Кот-д`Ивуар
1
Яхья Фофана
3
Гислен Конан
7
Одилон Коссуну
20
Эммануэль Агбаду
8
Франк Кессье
19
Крист Инао Оулаи
5
Уилфрид Синго
82′
17
Гела Дуэ
15
Амад Диалло
75′
6
Секо Фофана
26
Ян Диоманде
85′
19
Николя Пепе
9
Анж-Йоан Бонни
75′
10
Симон Адингра
18
Ибраим Сангаре
75′
22
Эванн Гессан
Статистика
Германия
Кот-д`Ивуар
Удары (всего)
16
9
Удары в створ
7
2
Угловые
8
3
Фолы
5
7
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Габриэль Бенитес Мареко
(Парагвай)
Боковой судья
Эдуардо Кардосо
(Парагвай)
Боковой судья
Мильсиадес Сальдивар
(Парагвай)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти