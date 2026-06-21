Болельщики Кюрасао встретили овациями ничью своей сборной на ЧМ

Игра между сборными Эквадора и Кюрасао проходила в американском городе Канзас-Сити и завершилась со счетом 0:0. В ходе трансляции со стадиона после финального свистка арбитра было видно, как болельщики островитян, находившиеся на стадионе в абсолютном меньшинстве, начали аплодировать, прыгать от радости и поднимать флаги своей страны.