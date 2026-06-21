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Российских космонавтов не позвали для тестов мяча ЧМ-2026 на МКС

Мяч чемпионата мира по футболу-2026 Adidas Trionda побывал в космосе.

Источник: Sport24

Официальный мяч мундиаля отправили на Международную космическую станцию (МСК), где астронавты провели эксперименты по изучению динамики футбольного мяча и его характеристик в условиях невесомости.

Стоит отметить, что на видео запечатлены астронавты NASA Кристофер Уильямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.

На МКС также присутствуют российские космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков, Мергей Микаев и Андрей Федяев.

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