Доку пропустит матч с Ираном

Отмечается, что Доку испытывает проблемы с дыханием с момента прибытия в США. На первой командной тренировке ему пришлось покинуть поле примерно через пятьдесят минут занятий. Несколько дней спустя он вернулся к полноценным тренировкам, вышел в стартовом составе на игру первого тура против сборной Египта (1:1), отыграл 86 минут и не отметился результативными действиями. После игры главный тренер Руди Гарсия признал наличие у Доку проблем с дыханием.