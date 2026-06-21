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Доку пропустит матч с Ираном

Доку пропустит матч с Ираном из-за респираторной инфекции.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Нападающий сборной Бельгии по футболу Жереми Доку не примет участия в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Ирана из-за респираторной инфекции, сообщает RTL со ссылкой на агентство Belga.

По информации источника, Доку вместе с командой в пятницу перелетел из Сиэтла в Лос-Анджелес, где бельгийцы сыграют с иранцами в воскресенье, но остался в гостиничном номере. Остальная часть национальной команды провела тренировку в субботу утром на стадионе «Лос-Анджелес Гэлакси». Доку был прописан курс антибиотиков.

Отмечается, что Доку испытывает проблемы с дыханием с момента прибытия в США. На первой командной тренировке ему пришлось покинуть поле примерно через пятьдесят минут занятий. Несколько дней спустя он вернулся к полноценным тренировкам, вышел в стартовом составе на игру первого тура против сборной Египта (1:1), отыграл 86 минут и не отметился результативными действиями. После игры главный тренер Руди Гарсия признал наличие у Доку проблем с дыханием.

Ранее Доку подвергся критике из-за желания вернуться домой во время чемпионата мира ради родов жены. Рождение первого ребенка Доку должно состояться на второй неделе июля, из-за чего футболист рискует пропустить четвертьфинальный матч в случае попадания туда бельгийцев.

Доку 24 года, он представляет английский «Манчестер Сити». На его счету 44 матча и семь голов за сборную Бельгии.

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