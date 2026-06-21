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Сборная Ирана прибыла в Лос-Анджелес всего за сутки до матча ЧМ с Бельгией

Сборная Ирана прибыла в Лос-Анджелес, гостиницу охраняет полиция.

Источник: Reuters

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 21 июн — РИА Новости. Сборная Ирана прибыла в Лос-Анджелес, гостиницу, где остановились футболисты, охраняет полиция, передает корреспондент РИА Новости.

Вход в отель в районе Манхэттен-Бич ограничен — только для постояльцев, снаружи выставлен пост правоохранителей. Полицейские машины дежурят на прилегающих дорогах и блокируют центральный въезд.

Сборная прибыла в Лос-Анджелес всего за сутки до матча.

«Команда прибыла около полудня местного времени (22.00 мск — ред.)», — сообщил РИА Новости один из помощников сборной.

Федерация футбола Ирана планировала жаловаться в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за ограничений, с которыми сборная столкнулась при подготовке к матчам чемпионата. Ранее посол Ирана в Мексике Абольфазль Пасандиде сообщил, что национальной сборной запрещено находиться на территории США вне игровых дней, то есть после каждого матча команда должна покидать Штаты. После матча первого тура чемпионата мира в США, Канаде и Мексике против команды Новой Зеландии (2:2) главный тренер сборной Ирана Амир Галенои заявил, что базирующейся в Мексике сборной не позволили отправиться на игру в Лос-Анджелесе за два дня до матча и переночевать в городе после игры, из-за чего команда отправилась обратно в Мексику сразу по окончании матча.

По данным иранских СМИ, команде не разрешили прилететь за два дня в Лос-Анджелес и до матча с Бельгией.

Федерация футбола Ирана считает, что эти ограничения не соответствуют принципам создания равных условий для команд-участниц и могут повлиять на процесс подготовки сборных.

Иран в 22.00 мск в воскресенье сыграет против Бельгии. У четырех команд в группе G по одному очку.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля. Сборной Ирана также предстоит сыграть в группе G с командой Египта 26 июня в Сиэтле.

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