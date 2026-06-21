Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Испания
:
Саудовская Аравия
Все коэффициенты
П1
1.12
X
11.00
П2
28.00
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Бельгия
:
Иран
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.80
П2
7.70
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Тунис
0
:
Япония
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Эквадор
0
:
Кюрасао
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Германия
2
:
Кот-д`Ивуар
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Нидерланды
5
:
Швеция
1
П1
X
П2

Нагельсман: «У Шлоттербека подозревают повреждение связок»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман сообщил о серьезной травме защитника национальной команды Нико Шлоттербека.

Источник: Sport24

Он был заменен в перерыве матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Кот-д’Ивуара (2:1) на Антонио Рюдигера.

«У Нико подозревают повреждение связок. Все выглядит не очень хорошо», — приводит слова Нагельсмана журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

Германия
2:1
Первый тайм: 0:1
Кот-д`Ивуар
Футбол, Чемпионат мира, Группа E
20.06.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
BMO Field, 43036 зрителей
Главные тренеры
Юлиан Нагельсманн
Эмерсе Фаэ
Голы
Германия
Дениз Ундав
(Надим Амири)
68′
Дениз Ундав
(Феликс Нмеча)
90+4′
Кот-д`Ивуар
Франк Кессье
30′
Составы команд
Германия
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
17
Флориан Вирц
4
Джонатан Та
23
Феликс Нмеча
19
Лерой Сане
60′
20
Надим Амири
10
Джамал Мусиала
60′
9
Джейми Левелинг
7
Кай Хаверц
85′
8
Леон Горецка
15
Нико Шлоттербек
46′
2
Антонио Рюдигер
5
Александр Павлович
60′
26
Дениз Ундав
Кот-д`Ивуар
1
Яхья Фофана
3
Гислен Конан
7
Одилон Коссуну
20
Эммануэль Агбаду
8
Франк Кессье
19
Крист Инао Оулаи
5
Уилфрид Синго
82′
17
Гела Дуэ
15
Амад Диалло
75′
6
Секо Фофана
26
Ян Диоманде
85′
19
Николя Пепе
9
Анж-Йоан Бонни
75′
10
Симон Адингра
18
Ибраим Сангаре
75′
22
Эванн Гессан
Статистика
Германия
Кот-д`Ивуар
Удары (всего)
16
9
Удары в створ
7
2
Угловые
8
3
Фолы
5
7
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Габриэль Бенитес Мареко
(Парагвай)
Боковой судья
Эдуардо Кардосо
(Парагвай)
Боковой судья
Мильсиадес Сальдивар
(Парагвай)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти