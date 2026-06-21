Болельщик из РФ рассказал об отношении к российскому флагу на чемпионате мира

По словам Прусова, перед стадионами к нему подходили другие болельщики и просили сделать фотографии. Он добавил, что среди тех, кто проявлял интерес, были фанаты из Узбекистана, Казахстана, Белоруссии и Абхазии. Болельщик также отметил, что встречал российских туристов, которые приезжали поодиночке или небольшими группами, в то время как их делегация насчитывала более 30 человек и была организованно направлена через Стамбул.