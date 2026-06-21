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«Что касается российского флага, никаких вопросов не было. Мы ходили с флагом постоянно», — cообщил он в бесед с порталом «Чемпионат».
По словам Прусова, перед стадионами к нему подходили другие болельщики и просили сделать фотографии. Он добавил, что среди тех, кто проявлял интерес, были фанаты из Узбекистана, Казахстана, Белоруссии и Абхазии. Болельщик также отметил, что встречал российских туристов, которые приезжали поодиночке или небольшими группами, в то время как их делегация насчитывала более 30 человек и была организованно направлена через Стамбул.
Как заметил Прусов, российский футбол и страна в целом пользуются уважением и теплым отношением у болельщиков. Прусов выразил надежду, что нынешний турнир станет последним чемпионатом мира без участия российской сборной и массовой поддержки болельщиков государства, подчеркнув, что Россия должна быть постоянным участником таких соревнований.
Флаг России 11 июня был вывешен на стадионе «Ацтека» в Мехико в качестве украшения арены по случаю проведения чемпионата мира по футболу. Также крышу арены украшали многочисленные флаги других государств.