Король и королева Нидерландов станцевали в раздевалке с игроками сборной Кюрасао

Игра завершилась ничьей со счетом 0:0.
Сборная Кюрасао набрала свое первое очко на чемпионатах мира.
Кюрасао представляет собой автономную островную территорию в составе Королевства Нидерландов, расположенную на юге Карибского моря примерно в 80 километрах от побережья Венесуэлы.
Футбол, Чемпионат мира, Группа E
21.06.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Arrowhead Stadium
Главные тренеры
Себастьян Беккасесе
Дик Адвокат
Составы команд
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
3
Пьеро Инкапье
6
Вильян Пачо
15
Педро Вите
23
Мойсес Кайседо
19
Гонсало Плата
13
Эннер Валенсия
21
Алан Франко
83′
17
Анхело Пресиадо
9
Джон Йебоа
89′
16
Хорди Кайседо
7
Первис Эступиньян
70′
20
Нильсон Ангуло
5
Хорди Альсивар
38′
46′
11
Кевин Родригес
Кюрасао
1
Элой Ром
20
Джошуа Бренет
18
Армандо Обиспо
3
Юрин Гари
75′
5
Шерел Флоранус
10
Леандро Бакуна
39′
24
Деверон Фонвилль
76′
4
Рошон ван Эйма
21
Тахит Чонг
76′
16
Джеарл Маргарита
7
Жуниньо Бакуна
53′
75′
14
Кенджи Горре
9
Юрген Локадиа
83′
19
Джервейн Кастанер
90+1′
8
Ливано Комененсия
56′
84′
6
Годфрид Ромератоэ
Статистика
Эквадор
Кюрасао
Желтые карточки
1
5
Голевые моменты
1
5
Удары (всего)
28
10
Удары в створ
15
3
Угловые
9
0
Фолы
7
10
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Ма Нин
(Китай)
Боковой судья
Сауд Аль-Макалех
(Катар)
Боковой судья
Чжоу Фэй
(Китай)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти