Вратарь сборной Кюрасао заявил, что ему должны поставить памятник на родине

«Немного разочарован, что не побил рекорд Ховарда. Конечно, я видел ту встречу, кажется, против сборной Бельгии. Думаю, Ховард вспотел, пока смотрел дома этот матч. Для меня как вратаря это почти что идеальный матч. Я также горд за команду, ведь мы это сделали все вместе. Я совершал сейвы, но мы бились как команда. Как и игроки, вышедшие на замену. Но да, думаю, мне должны установить памятник на Кюрасао», — сказал Ром после матча в разговоре со СМИ, видеозапись которого опубликована на странице Match of the Day в соцсети X.