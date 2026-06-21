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Вратарь сборной Кюрасао заявил, что ему должны поставить памятник на родине

Установивший рекорд ЧМ вратарь сборной Кюрасао: мне должны установить памятник.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Вратарь сборной Кюрасао по футболу Элой Ром заявил, что ему должны установить памятник на родине после матча группового этапа чемпионата мира с командой Эквадора.

В ночь на воскресенье дебютант чемпионатов мира сборная Кюрасао сыграла вничью с командой Эквадора (0:0). Ром отразил 15 ударов, что стало рекордом чемпионатов мира без учета матчей с дополнительным временем. С учетом дополнительного времени рекорд принадлежит американцу Тиму Ховарду (16 сейвов).

«Немного разочарован, что не побил рекорд Ховарда. Конечно, я видел ту встречу, кажется, против сборной Бельгии. Думаю, Ховард вспотел, пока смотрел дома этот матч. Для меня как вратаря это почти что идеальный матч. Я также горд за команду, ведь мы это сделали все вместе. Я совершал сейвы, но мы бились как команда. Как и игроки, вышедшие на замену. Но да, думаю, мне должны установить памятник на Кюрасао», — сказал Ром после матча в разговоре со СМИ, видеозапись которого опубликована на странице Match of the Day в соцсети X.

Рому 37 лет, он представляет клуб «Майами» из второй по силе американской лиги. На его счету 72 матча за национальную команду, эта встреча стала для него 28-й без пропущенных мячей.

Эквадор
0:0
Первый тайм: 0:0
Кюрасао
Футбол, Чемпионат мира, Группа E
21.06.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
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Кюрасао
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1
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