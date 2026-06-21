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Зазулин: «Сборная России бы вышла в плей-офф ЧМ. А чего там выходить-то? Накидали бы пассажирам семь мячей»

Бывший футболист «Зенита» Игорь Зазулин считает, что сборная России смогла бы проявить себя на чемпионате мира.

Источник: Sport24

"Сборная России бы вышла в плей-офф, конечно. А чего там выходить-то? Восемь из 12 третьих мест проходят дальше. Накидали бы каким-то пассажирам семь мячей — все, уже выход по разнице голов. В таком формате бы наша команда прошла.

Какой был бы потолок сборной России на этом чемпионате — сложно сказать. Иордания достаточно уверенно играла против Австрии, а у них состав был практически такой же, который был против нашей команды в товарищеском матче. Если бы была удача, то сборная России могла бы далеко пройти. У нас достаточно качественные футболисты. Понятно, что эта команда уступает, например, той, которая устроила бунт против Павла Садырина«, — сказал Зазулин “Совспорту”.