Тренер сборной Ирана пожаловался на отношение ФИФА к команде на ЧМ

«Возможно, нам смогут разрешить вылететь в Сиэтл раньше. Хотелось, чтобы это сделали и для первых двух матчей и чтобы нам позволили прилететь за две недели до первой игры, чтобы набрать оптимальные кондиции. Нас лишили этой возможности. Если они могут сделать это сейчас, почему они не смогли сделать это для этой игры или для первого тура? У нас меньше 18 часов до матча. Я считаю, что это несправедливость. Я надеюсь, что мир по всем мире установится и такое поведение не станет устоявшейся нормой на чемпионатах мира», — добавил Галеной.