Дик Адвокат отреагировал на историческую ничью Кюрасао с Эквадором

«Вы знаете, какой путь мы прошли, фактически с нуля, а потом мы приезжаем сюда, играем выездной матч при 60 тысячах зрителей и добиваемся ничьей. В такой момент можно испытывать только гордость за то, как далеко мы продвинулись. Эта ничья стала тяжелым ударом для сборной Эквадора, которой, скорее всего, теперь понадобится победа над немцами в четверг, чтобы выйти в плей-офф. То же самое касается и нас в матче против сборной Кот-д’Ивуара, но даже если команда не сумеет пробиться дальше, ее первое участие в чемпионате мира уже стало историческим. Первый матч задел меня гораздо сильнее, потому что мы проиграли 1:7. И все же болельщики встретили наших игроков с невероятным энтузиазмом. Обычно после такого результата команду освистывают. Но произошло ровно обратное», — приводит слова Адвоката ESPN.