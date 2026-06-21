Дик Адвокат отреагировал на историческую ничью Кюрасао с Эквадором

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат назвал историческим дебютное выступление национальной команды на чемпионате мира по футболу после ничьей с эквадорцами во втором туре общего этапа.
В ночь на воскресенье дебютант чемпионатов мира сборная Кюрасао сыграла вничью со сборной Эквадора (0:0) в матче группы E. Голкипер команды Кюрасао Элой Ром отразил 15 ударов, что стало рекордом чемпионатов мира без учета дополнительного времени. По итогам матча сборная Кюрасао набрала первое очко в своей истории на чемпионатах мира, а после игры главный тренер команды Дик Адвокат не смог сдержать слез. В первом туре сборная Кюрасао уступила команде Германии со счетом 1:7.
«Вы знаете, какой путь мы прошли, фактически с нуля, а потом мы приезжаем сюда, играем выездной матч при 60 тысячах зрителей и добиваемся ничьей. В такой момент можно испытывать только гордость за то, как далеко мы продвинулись. Эта ничья стала тяжелым ударом для сборной Эквадора, которой, скорее всего, теперь понадобится победа над немцами в четверг, чтобы выйти в плей-офф. То же самое касается и нас в матче против сборной Кот-д’Ивуара, но даже если команда не сумеет пробиться дальше, ее первое участие в чемпионате мира уже стало историческим. Первый матч задел меня гораздо сильнее, потому что мы проиграли 1:7. И все же болельщики встретили наших игроков с невероятным энтузиазмом. Обычно после такого результата команду освистывают. Но произошло ровно обратное», — приводит слова Адвоката ESPN.
В заключительном, третьем туре сборная Кюрасао сыграет против команды Кот-д’Ивуара в ночь на 25 июня по московскому времени. Подопечные Адвоката с одним очком занимают последнее место в группе, но сохраняют шансы на выход в плей-офф в случае победы.
Себастьян Беккасесе
Дик Адвокат
1
Эрнан Галиндес
3
Пьеро Инкапье
6
Вильян Пачо
15
Педро Вите
23
Мойсес Кайседо
19
Гонсало Плата
13
Эннер Валенсия
21
Алан Франко
83′
17
Анхело Пресиадо
9
Джон Йебоа
89′
16
Хорди Кайседо
7
Первис Эступиньян
70′
20
Нильсон Ангуло
5
Хорди Альсивар
38′
46′
11
Кевин Родригес
1
Элой Ром
20
Джошуа Бренет
18
Армандо Обиспо
3
Юрин Гари
75′
5
Шерел Флоранус
10
Леандро Бакуна
39′
24
Деверон Фонвилль
76′
4
Рошон ван Эйма
21
Тахит Чонг
76′
16
Джеарл Маргарита
7
Жуниньо Бакуна
53′
75′
14
Кенджи Горре
9
Юрген Локадиа
83′
19
Джервейн Кастанер
90+1′
8
Ливано Комененсия
56′
84′
6
Годфрид Ромератоэ
Главный судья
Ма Нин
(Китай)
Боковой судья
Сауд Аль-Макалех
(Катар)
Боковой судья
Чжоу Фэй
(Китай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти