Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Испания
:
Саудовская Аравия
Все коэффициенты
П1
1.11
X
11.00
П2
30.00
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Бельгия
:
Иран
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.90
П2
8.00
Футбол. ЧМ-2026
22.06
Уругвай
:
Кабо-Верде
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.42
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026
22.06
Новая Зеландия
:
Египет
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.14
П2
1.60
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Тунис
0
:
Япония
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Эквадор
0
:
Кюрасао
0
П1
X
П2

Ягудин назвал удивившие его на ЧМ-2026 сборные

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин назвал футбольные сборные, которые удивили его на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Источник: Reuters

Бывший спортсмен выделил команды США и Канады. «Меня удивила игра американцев. Они провели два матча с хорошим натиском. Их футбол очень сильно развивается, мы видим MLS, подключение очень известных игроков. Также удивили канадцы», — заявил Ягудин.

Сборная США на ЧМ-2026 выиграла у Парагвая (4:1) и Австралии (2:0) и досрочно гарантировала себе первое место в группе D. Канада набрала 4 очка в двух матчах и возглавляет группу B.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Российская сборная в нем не участвует, так как она отстранена от международных соревнований.