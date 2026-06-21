Страдания сборной Сенегала на ЧМ: тренер без зарплаты, а футболисты покупают еду за свои деньги

Сборная Сенегала испытывает финансовые проблемы. Команда, которую 23 июня ждет матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Норвегии, фактически живет на самообеспечении, сообщает Sport News Africa.
Игроки остались без бонусов, а тренер — без зарплаты
По данным издания, проблемы с деньгами терзают сенегальцев на всех уровнях. Во-первых, местная федерация значительно сэкономила на организационных моментах: африканцев поселили в дешевом отеле. Некоторые футболисты в приватной беседе с SNA выразили разочарование «аскетичными условиями», в которых им приходится жить.
Кроме того, был уволен командный шеф-повар, в результате чего игроки вынуждены питаться в столовой отеля. Многие из них отмечают, что меню там «не соответствует спорту высшего уровня», и покупают сбалансированную еду за свои деньги.
С финансами у «львов» тоже есть проблемы — футболистам до сих пор не выплатили бонусы за выступление на Кубке Африки в 2026 году, а также за квалификацию на чемпионат мира. Как утверждают СМИ, сами чиновники исправно получают «огромные» взносы от ФИФА и КАФ — но куда они исчезают, неизвестно.
Наконец, самая неприятная ситуация складывается с главным тренером сборной Сенегала. Пап Тиав не получает зарплату уже пять месяцев и по сути работает без контракта — прошлый завершился накануне ЧМ, а новый с ним подписывать не стали, несмотря на обещания властей.
Будут биться, несмотря ни на что
Хотя сенегальцы испытывают, пожалуй, самые крупные проблемы с деньгами среди всех конкурентов на ЧМ-2026, источник утверждает — команда настроена на борьбу и «сохраняет позитив».
Правильный менталитет сейчас очень не помешает «львам» — в дебютной игре на ЧМ-2026 они уступили Франции (1:3), хотя и выглядели в целом неплохо. Впереди у них встреча с крепким норвежским коллективом. От итогов этого противостояния во многом зависит, выйдут ли сенегальцы из группы или нет.
Со скандинавами африканцы сыграют 23 июня, а спустя три дня — со сборной Ирака в заключительном туре.
Артем Белинин