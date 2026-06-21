Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Бельгия
0
:
Иран
0
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.60
П2
8.25
Футбол. ЧМ-2026
22.06
Уругвай
:
Кабо-Верде
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.57
П2
9.50
Футбол. ЧМ-2026
22.06
Новая Зеландия
:
Египет
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.14
П2
1.60
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
4
:
Саудовская Аравия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Эквадор
0
:
Кюрасао
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Тунис
0
:
Япония
4
П1
X
П2

Страдания сборной Сенегала на ЧМ: тренер без зарплаты, а футболисты покупают еду за свои деньги

Неприятные инсайды из африканской команды.

Источник: Getty Images

Сборная Сенегала испытывает финансовые проблемы. Команда, которую 23 июня ждет матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Норвегии, фактически живет на самообеспечении, сообщает Sport News Africa.

Игроки остались без бонусов, а тренер — без зарплаты

По данным издания, проблемы с деньгами терзают сенегальцев на всех уровнях. Во-первых, местная федерация значительно сэкономила на организационных моментах: африканцев поселили в дешевом отеле. Некоторые футболисты в приватной беседе с SNA выразили разочарование «аскетичными условиями», в которых им приходится жить.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа I, 23.06.2026, 3:00
Норвегия
-
Сенегал
-

Кроме того, был уволен командный шеф-повар, в результате чего игроки вынуждены питаться в столовой отеля. Многие из них отмечают, что меню там «не соответствует спорту высшего уровня», и покупают сбалансированную еду за свои деньги.

С финансами у «львов» тоже есть проблемы — футболистам до сих пор не выплатили бонусы за выступление на Кубке Африки в 2026 году, а также за квалификацию на чемпионат мира. Как утверждают СМИ, сами чиновники исправно получают «огромные» взносы от ФИФА и КАФ — но куда они исчезают, неизвестно.

Наконец, самая неприятная ситуация складывается с главным тренером сборной Сенегала. Пап Тиав не получает зарплату уже пять месяцев и по сути работает без контракта — прошлый завершился накануне ЧМ, а новый с ним подписывать не стали, несмотря на обещания властей.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа I, 26.06.2026, 22:00
Сенегал
-
Ирак
-

Будут биться, несмотря ни на что

Хотя сенегальцы испытывают, пожалуй, самые крупные проблемы с деньгами среди всех конкурентов на ЧМ-2026, источник утверждает — команда настроена на борьбу и «сохраняет позитив».

Правильный менталитет сейчас очень не помешает «львам» — в дебютной игре на ЧМ-2026 они уступили Франции (1:3), хотя и выглядели в целом неплохо. Впереди у них встреча с крепким норвежским коллективом. От итогов этого противостояния во многом зависит, выйдут ли сенегальцы из группы или нет.

Со скандинавами африканцы сыграют 23 июня, а спустя три дня — со сборной Ирака в заключительном туре.

Артем Белинин