Страдания сборной Сенегала на ЧМ: тренер без зарплаты, а футболисты покупают еду за свои деньги

С финансами у «львов» тоже есть проблемы — футболистам до сих пор не выплатили бонусы за выступление на Кубке Африки в 2026 году, а также за квалификацию на чемпионат мира. Как утверждают СМИ, сами чиновники исправно получают «огромные» взносы от ФИФА и КАФ — но куда они исчезают, неизвестно.