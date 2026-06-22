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:
Кабо-Верде
0
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X
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П2
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завершен
Бельгия
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:
Иран
0
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X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
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Главный тренер сборной Уругвая Бьелса раскритиковал паузы на водопой на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса раскритиковал обязательные паузы на водопой во время матчей чемпионата мира — 2026.

Источник: Рейтинг Букмекеров

По мнению специалиста, такие остановки меняют структуру игры и негативно влияют на футбол.

«Играть четыре тайма вместо двух — это меняет саму концепцию футбола. Это ничего не добавляет, а многое отнимает. Мы думали не о последствиях для спорта, а о других вещах», — сказал Бьелса.

Тренер подчеркнул, что его позиция отражает не только личное мнение.

«Выводы, которые я озвучиваю, не только мои. Я постоянно слышу такие оценки и согласен с ними», — добавил главный тренер сборной Уругвая.

Уругвай начал чемпионат мира с ничьей против Саудовской Аравии со счетом 1:1. Во 2-м туре команда Бьелсы сыграет с Кабо-Верде. Матч пройдет 22 июня и начнется в 01:00 по московскому времени.

Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Уругвай
0
:
Кабо-Верде
0
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.50
П2
10.50