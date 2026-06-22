Главный тренер сборной Уругвая Бьелса раскритиковал паузы на водопой на ЧМ-2026

По мнению специалиста, такие остановки меняют структуру игры и негативно влияют на футбол.
«Играть четыре тайма вместо двух — это меняет саму концепцию футбола. Это ничего не добавляет, а многое отнимает. Мы думали не о последствиях для спорта, а о других вещах», — сказал Бьелса.
Тренер подчеркнул, что его позиция отражает не только личное мнение.
«Выводы, которые я озвучиваю, не только мои. Я постоянно слышу такие оценки и согласен с ними», — добавил главный тренер сборной Уругвая.
Уругвай начал чемпионат мира с ничьей против Саудовской Аравии со счетом 1:1. Во 2-м туре команда Бьелсы сыграет с Кабо-Верде. Матч пройдет 22 июня и начнется в 01:00 по московскому времени.