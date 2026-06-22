Назван лучший игрок матча Ирана и Бельгии на ЧМ

Встреча группы G прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе (США) и завершилась со счетом 0:0. Бейранванд отразил семь ударов в створ ворот.
Бейранванду 33 года, он представляет иранский «Трактор». Он провел 88-й матч за сборную Ирана, эта встреча стала для него 45-й без пропущенных мячей.
В заключительном, третьем туре иранцы 26 июня сыграют с Сиэтле с командой Египта. Чемпионат мира завершится 19 июля.
Футбол, Чемпионат мира, Группа G
21.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
SoFi Stadium
Главные тренеры
Руди Гарсия
Амир Галенои
Составы команд
Бельгия
1
Тибо Куртуа
5
Максим Де Кейпер
10
Леандро Троссар
25
Натан Нгой
66′
4
Брэндон Мехеле
8
Юри Тилеманс
15
Тома Менье
58′
21
Тимоти Кастань
22
Алексис Салемакерс
58′
20
Ханс Ванакен
7
Кевин Де Брейне
87′
26
Матиас Фернандес-Пардо
9
Ромелу Лукаку
3′
73′
3
Артур Теат
23
Николас Раскин
58′
14
Доди Лукебакио
Иран
1
Алиреза Бейранванд
4
Шоджа Халилзаде
23
Рамин Резаян
9
Мехди Тареми
13
Хоссейн Канаанизадеган
19
Али Немати
2
Салех Хардани
46′
7
Алиреза Джаханбахш
3
Эхсан Хаджсафи
66′
5
Милад Мохаммади
8
Мохаммад Мохеби
66′
16
Мехди Тораби
14
Саман Годдос
79′
20
Шахриар Моганлу
6
Саид Эззатоллахи
33′
85′
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
Статистика
Бельгия
Иран
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
23
7
Удары в створ
7
3
Угловые
4
2
Фолы
7
9
Офсайды
3
4
Судейская бригада
Главный судья
Дарио Эррера
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
Боковой судья
Кристиан Наварро
(Аргентина)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти