Казанский: «Сборная Бельгии превратилась в унылую субстанцию»

Во втором туре мундиаля бельгийцы сыграли вничью с Ираном (0:0). Голкипер сборной Ирана и «Трактора» Алиреза Бейранванд получил приз как лучший игрок матча.
«Трактор» всегда славился своими вратарями! «Трактор» из Тебриза тем более. Наследие Бердыева). Феноменальный матч вратаря сборной Ирана. И довольно симпатичная игра для нулевого результата. С очень красивым, но отмененным голом Тареми, такая связка на штрафном — чудо как хорошо разыграли.
Однако…
На наших глазах сборная Бельгии из классной, сильной и интересной команды превратилась в довольно унылую и заурядную субстанцию.
Весь расчет на индивидуальный класс Тилеманса, КДБ, Троссара… Никакого командного рисунка кисти Руди Гарсии.
Как будто 17 и 18 игру с «Наполи» проводит. А ведь в 16 его уволили. Даже крупный счет с Новой Зеландией в последнем матче ничего не изменит. Очень жаль. Большое разочарование", — написал Казанский в своем телеграм-канале.
Руди Гарсия
Амир Галенои
1
Тибо Куртуа
5
Максим Де Кейпер
10
Леандро Троссар
25
Натан Нгой
66′
4
Брэндон Мехеле
8
Юри Тилеманс
15
Тома Менье
58′
21
Тимоти Кастань
22
Алексис Салемакерс
58′
20
Ханс Ванакен
7
Кевин Де Брейне
87′
26
Матиас Фернандес-Пардо
9
Ромелу Лукаку
3′
73′
3
Артур Теат
23
Николас Раскин
58′
14
Доди Лукебакио
1
Алиреза Бейранванд
4
Шоджа Халилзаде
23
Рамин Резаян
9
Мехди Тареми
13
Хоссейн Канаанизадеган
19
Али Немати
2
Салех Хардани
46′
7
Алиреза Джаханбахш
3
Эхсан Хаджсафи
66′
5
Милад Мохаммади
8
Мохаммад Мохеби
66′
16
Мехди Тораби
14
Саман Годдос
79′
20
Шахриар Моганлу
6
Саид Эззатоллахи
33′
85′
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
Главный судья
Дарио Эррера
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
Боковой судья
Кристиан Наварро
(Аргентина)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти