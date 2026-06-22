Сборная Ирана выставила самый возрастной состав в истории чемпионатов мира

Сборные Бельгии и Ирана не выявили победителя во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года, сыграв вничью. Встреча прошла 21 июня на стадионе SoFi Stadium в Лос-Анджелесе, США и завершилась со счетом 0:0.