Сборная Ирана выставила самый возрастной состав в истории чемпионатов мира

«Cборная Ирана выставила самый возрастной стартовый состав в истории ЧМ — в среднем 32 года и 181 день», — говорится в Telegram-канале.
Уточняется, что лишь трое футболистов были моложе 30 лет, а самому юному игроку исполнилось 27.
Сборные Бельгии и Ирана не выявили победителя во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года, сыграв вничью. Встреча прошла 21 июня на стадионе SoFi Stadium в Лос-Анджелесе, США и завершилась со счетом 0:0.
Главным арбитром был аргентинец Дарио Эррера.
На 25-й минуте нападающий сборной Ирана Мехди Тареми поразил ворота соперника, однако после вмешательства системы VAR (видеопомощники судьи. — Ред.) гол был отменен из-за положения «вне игры».
Руди Гарсия
Амир Галенои
1
Тибо Куртуа
5
Максим Де Кейпер
10
Леандро Троссар
25
Натан Нгой
66′
4
Брэндон Мехеле
8
Юри Тилеманс
15
Тома Менье
58′
21
Тимоти Кастань
22
Алексис Салемакерс
58′
20
Ханс Ванакен
7
Кевин Де Брейне
87′
26
Матиас Фернандес-Пардо
9
Ромелу Лукаку
3′
73′
3
Артур Теат
23
Николас Раскин
58′
14
Доди Лукебакио
1
Алиреза Бейранванд
4
Шоджа Халилзаде
23
Рамин Резаян
9
Мехди Тареми
13
Хоссейн Канаанизадеган
19
Али Немати
2
Салех Хардани
46′
7
Алиреза Джаханбахш
3
Эхсан Хаджсафи
66′
5
Милад Мохаммади
8
Мохаммад Мохеби
66′
16
Мехди Тораби
14
Саман Годдос
79′
20
Шахриар Моганлу
6
Саид Эззатоллахи
33′
85′
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
Главный судья
Дарио Эррера
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
Боковой судья
Кристиан Наварро
(Аргентина)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти