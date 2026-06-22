Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Уругвай
2
:
Кабо-Верде
2
Все коэффициенты
П1
4.35
X
1.75
П2
24.00
Футбол. ЧМ-2026
04:00
Новая Зеландия
:
Египет
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.20
П2
1.60
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Аргентина
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.20
П2
7.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бельгия
0
:
Иран
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
4
:
Саудовская Аравия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Тунис
0
:
Япония
4
П1
X
П2

Сборная Ирана выставила самый возрастной состав в истории чемпионатов мира

Сборная Ирана по футболу вошла в историю чемпионатов мира, выставив самый возрастной стартовый состав за всю их историю. Об этом 21 июня сообщил суперкомпьютер Opta Sports.

Источник: Reuters

«Cборная Ирана выставила самый возрастной стартовый состав в истории ЧМ — в среднем 32 года и 181 день», — говорится в Telegram-канале.

Уточняется, что лишь трое футболистов были моложе 30 лет, а самому юному игроку исполнилось 27.

Сборные Бельгии и Ирана не выявили победителя во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года, сыграв вничью. Встреча прошла 21 июня на стадионе SoFi Stadium в Лос-Анджелесе, США и завершилась со счетом 0:0.

Главным арбитром был аргентинец Дарио Эррера.

На 25-й минуте нападающий сборной Ирана Мехди Тареми поразил ворота соперника, однако после вмешательства системы VAR (видеопомощники судьи. — Ред.) гол был отменен из-за положения «вне игры».

Бельгия
0:0
Первый тайм: 0:0
Иран
Футбол, Чемпионат мира, Группа G
21.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
SoFi Stadium
Главные тренеры
Руди Гарсия
Амир Галенои
Составы команд
Бельгия
1
Тибо Куртуа
5
Максим Де Кейпер
10
Леандро Троссар
25
Натан Нгой
66′
4
Брэндон Мехеле
8
Юри Тилеманс
15
Тома Менье
58′
21
Тимоти Кастань
22
Алексис Салемакерс
58′
20
Ханс Ванакен
7
Кевин Де Брейне
87′
26
Матиас Фернандес-Пардо
9
Ромелу Лукаку
3′
73′
3
Артур Теат
23
Николас Раскин
58′
14
Доди Лукебакио
Иран
1
Алиреза Бейранванд
4
Шоджа Халилзаде
23
Рамин Резаян
9
Мехди Тареми
13
Хоссейн Канаанизадеган
19
Али Немати
2
Салех Хардани
46′
7
Алиреза Джаханбахш
3
Эхсан Хаджсафи
66′
5
Милад Мохаммади
8
Мохаммад Мохеби
66′
16
Мехди Тораби
14
Саман Годдос
79′
20
Шахриар Моганлу
6
Саид Эззатоллахи
33′
85′
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
Статистика
Бельгия
Иран
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
23
7
Удары в створ
7
3
Угловые
4
2
Фолы
7
9
Офсайды
3
4
Судейская бригада
Главный судья
Дарио Эррера
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
Боковой судья
Кристиан Наварро
(Аргентина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти